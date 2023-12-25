İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti
Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı İsrailli rehine Chen Goldstein-Almog, yaşadıklarını anlattı. Chen, Kassam Tugayları'nın vücutlarıyla siper olarak, kendisini ve çocuklarını İsrail'in saldırılarından koruduğunu belirtti. Chen, "Bizi esir alanlar olmasaydı, kendi kuvvetlerimizin ateşiyle öldürülürdük." ifadelerini kullandı.
Serbest bırakılan İsrailli bir rehine, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sırasında Hamas askerlerinin kendisini koruduğunu söyledi.