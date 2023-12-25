İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti

Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı İsrailli rehine Chen Goldstein-Almog, yaşadıklarını anlattı. Chen, Kassam Tugayları'nın vücutlarıyla siper olarak, kendisini ve çocuklarını İsrail'in saldırılarından koruduğunu belirtti. Chen, "Bizi esir alanlar olmasaydı, kendi kuvvetlerimizin ateşiyle öldürülürdük." ifadelerini kullandı.

İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti - 1

Serbest bırakılan İsrailli bir rehine, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sırasında Hamas askerlerinin kendisini koruduğunu söyledi.

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İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti - 2

48 yaşındaki Chen Goldstein-Almog ve 17 yaşındaki kızı Agam Goldstein-Almog, 11 yaşındaki Gal ve 9 yaşındaki Tal adlı küçük çocuklarıyla birlikte 7 Ekim'de Hamas'ın sınır ötesi saldırısı sırasında esir alındı.

İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti - 3

Söz konusu dört kişi, Hamas ile İsrail arasında geçen ay varılan ve aralarında 71 kadın ve 169 çocuğun da bulunduğu 240 Filistinli karşılığında 81 İsrailli ve 24 yabancının serbest bırakılmasını öngören anlaşma kapsamında serbest bırakıldı.

İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti - 4

"VÜCUTLARI İLE BİZE SİPER OLDULAR"

Chen, rehinelerin İsrail hava saldırıları sırasında bir süpermarketin arkasında bir yerde kaldıklarını anlattı. Chen, "Gardiyanlarımız, bizi esir alanlar, üzerimizdeydiler ve vücutlarıyla bizi saldırılardan koruyorlardı. Onlar için çok değerliydik." ifadelerini kullandı.

İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti - 5

"BİZ SİZDEN ÖNCE ÖLECEĞİZ"

İsrailli kadın, kendisini esir alanlara, onları öldürüp öldürmeyeceklerini sorduğunu belirterek şunları söyledi:

"Onlar da bize şöyle derdi: Biz sizden önce öleceğiz."

İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti - 6

"BİZİ ESİR ALANLAR OLMASA, İSRAİL ASKERLERİNİN ATEŞİYLE ÖLÜRDÜK"

Chen'İn kızı Agam, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'ı devirmek istiyordu ama güçlerimiz yanımdaki iki Kassam Tugayı askerini öldürürse bana ne olacaktı? Bu tür soruların yanıtlarını burada, İsrail'de aldık. Bizi esir alanlar olmasaydı, kendi kuvvetlerimizin ateşiyle öldürülürdük." dedi. 

İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti - 7

İsrail ordusu, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde yanlışlıkla üç İsrailli rehineyi öldürdüğünü duyurdu. Yaklaşık 130 İsrailli rehinenin halen Hamas ve Gazze'deki diğer Filistinli gruplar tarafından tutulduğuna inanılıyor.

İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti - 8

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki sınır ötesi saldırısından bu yana Gazze'yi vurdu ve bölgedeki sağlık yetkililerine göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 20 bin 424 Filistinliyi öldürdü, 54 bin 36 kişiyi de yaraladı.Hamas saldırısında ise  yaklaşık bin 200 İsraillinin öldüğüne inanılıyor.

İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti - 9
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