İsrailli rehine: Hamas askerleri bizim için kendi vücutlarını siper etti

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki sınır ötesi saldırısından bu yana Gazze'yi vurdu ve bölgedeki sağlık yetkililerine göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 20 bin 424 Filistinliyi öldürdü, 54 bin 36 kişiyi de yaraladı.Hamas saldırısında ise yaklaşık bin 200 İsraillinin öldüğüne inanılıyor.