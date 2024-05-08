İsrailli rehine yakınları yol kapattı, bir kez daha Hamas'la anlaşma çağrısı yaptı
Gazze'de tutulan İsrailli rehine yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etmeye devam ediyor. Hamas'la anlaşma sağlanması ve rehinelerin evlerine dönmesini isteyen İsrailliler, Tel Aviv'de yol kapattı.
Ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'ede devam ederken İsrailli rehine aileleri yeniden sokağa çıktı.
Hamas'la ateşkes anlaşması yapılarak Gazze'de tutulanların serbest bırakılmasını talep eden protestocular, Tel Aviv'deki Ayalon otoyolunda bir kavşağı trafiğe kapattı.