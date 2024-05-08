İsrailli rehine yakınları yol kapattı, bir kez daha Hamas'la anlaşma çağrısı yaptı

Gazze'de tutulan İsrailli rehine yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etmeye devam ediyor. Hamas'la anlaşma sağlanması ve rehinelerin evlerine dönmesini isteyen İsrailliler, Tel Aviv'de yol kapattı.

İsrailli rehine yakınları yol kapattı, bir kez daha Hamas'la anlaşma çağrısı yaptı - 1

Ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'ede devam ederken İsrailli rehine aileleri yeniden sokağa çıktı.

Hamas'la ateşkes anlaşması yapılarak Gazze'de tutulanların serbest bırakılmasını talep eden protestocular, Tel Aviv'deki Ayalon otoyolunda bir kavşağı trafiğe kapattı. 

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İsrailli rehine yakınları yol kapattı, bir kez daha Hamas'la anlaşma çağrısı yaptı - 2

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine bir kez daha çağrı yaptı.

Eylemde, "Hala kurtarılabilecek olanları kurtarın" yazılı bir pankart taşıdılar.

İsrailli rehine yakınları yol kapattı, bir kez daha Hamas'la anlaşma çağrısı yaptı - 3

Rahine ailelerinin taşıdığı dövizlerden birinde "Biden lütfen bizi kurtar" ifadesi yer aldı.

Protestocular, İsrailli rehinelerin evlerine geri döndürülmesi için ABD'ye çağrılarını sürdürdü.

İsrailli rehine yakınları yol kapattı, bir kez daha Hamas'la anlaşma çağrısı yaptı - 4
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