İsrailliler sokakta: Netanyahu'ya istifa ve erken seçim çağrısı
Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle protesto düzenledi.
İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestolar yeniden ivme kazandı.
Son haftalarda hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş, esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.