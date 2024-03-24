İsrailliler sokakta: Netanyahu'ya istifa ve erken seçim çağrısı

SAVUNMA BAKANLIĞININ ÖNÜNDE DÖRT ATEŞ

Savunma Bakanlığının önünde dört yerde ateş yakan protestocular, alevlere müdahale etmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerine karşı etten duvar örerek geçişleri önledi.



Bakanlığın önünde polisin müdahale ettiği eylemciler yürüyüşe devam ederek, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nda kuzey istikametteki trafiği kapattı.



Otoyolda da ateş yakan eylemcilerden bazıları polis tarafından gözaltına alındı.