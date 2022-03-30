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İstanbul müzakeresi manşetlerde: Nihayet bir müzakere

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki barış müzakerelerinin İstanbul'da yapılan turu, Batı basınında da yer buldu. Bazı gazeteler haberi manşetine taşırken, bazıları daha az yer verdi. İlk sayfadan yer vermeyenler bile var. Batı basınında müzakerlerle ilgili "temkinli iyimserlik" hakim.

Haberler - NTV Haber 30.03.2022 - 19:24 | Son Güncelleme : 30.03.2022 - 19:33

İstanbul müzakeresi manşetlerde: Nihayet bir müzakere - 1

Fransız "Liberation" gazetesi, müzakereleri "Tuzak mı, ışıltı mı" sorusuyla birinci sayfasına taşıdı. "Ruslar Türkiye'deki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söylese de Batılılar sahada askeri planda gerilimi düşürücü somut işaretler bekliyor" alt başlığını kullandı. Haberde "'nın Mariupol'de insani yardım koridoru açmayı reddetmesi hayra alamet değil" denildi. "İyi niyet basit insani jetlerle ölçülür" değerlendirmesinde bulunuldu.

İstanbul müzakeresi manşetlerde: Nihayet bir müzakere - 2

"Nihayet müzakere" başlığını atan Le Parisien, yine temkinli ama daha iyimser değerlendirmeler yaptı. Gazete, İstanbul'daki müzakerenin Ruslarla Ukraynalılar arasında ilk önemli görüşme olduğuna dikkat çekti. Görüşmelerin Cumhurbaşkanı 'ın himayesinde gerçekleştiğine vurgu yapıldı. "İrpin kentinin Ukraynalılar tarafından geri alındığı bir anda taraflar arasında görüşmeler ilerliyor" yazdı.

İstanbul müzakeresi manşetlerde: Nihayet bir müzakere - 3

Le Figaro daha temkinli yaklaştı. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamilik yaptığına dikkat çekti. Gazete "Erdoğan bu ihtilafın çözümünde kilit rol oynamak istiyor ve bunu yapmak için iyi konumda olduğunu düşünüyor" yazdı. "Türk yetkililer ülkelerinin uluslararası planda vazgeçilmez bir aktör olduğunu söyler. Ukrayna'daki savaş onlar için bunu kanıtlama fırsatı" yorumunu yaptı.

İstanbul müzakeresi manşetlerde: Nihayet bir müzakere - 4

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi de İstanbul'daki müzakerelere geniş yer verdi. Ukrayna'nın tarafsızlık için askeri destek garantisi istediğine dikkat çekti.

İstanbul müzakeresi manşetlerde: Nihayet bir müzakere - 5

İtalyan basını müzakereleri manşetlerine taşıdı. La Repubblica gazetesi "Ateşkes Sözü" başlığını attı. Corriere della Sera "Füzeler Altında Ateşkes Provası" manşetini kullandı.

İstanbul müzakeresi manşetlerde: Nihayet bir müzakere - 6

İsyanyol El Pais gazetesinin ise "Batı Putin'in, Kiev'deki kuşatmayı sona erdime vaadini reddetti" başlığıyla çıktı.

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