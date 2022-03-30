İstanbul müzakeresi manşetlerde: Nihayet bir müzakere

Le Figaro daha temkinli yaklaştı. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamilik yaptığına dikkat çekti. Gazete "Erdoğan bu ihtilafın çözümünde kilit rol oynamak istiyor ve bunu yapmak için iyi konumda olduğunu düşünüyor" yazdı. "Türk yetkililer ülkelerinin uluslararası planda vazgeçilmez bir aktör olduğunu söyler. Ukrayna'daki savaş onlar için bunu kanıtlama fırsatı" yorumunu yaptı.