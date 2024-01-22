İtalya ekonomisinin 2024'te karşı karşıya kalacağı beş zorluk

GSYİH BÜYÜME ORANIN YAVAŞLAMASI

İtalya Merkez Bankası, son tahmininde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 2023'teki %0,7'den %0,6'ya düşerek 2024'te daha da yavaşlayacağını tahmin ediyor.

Tüketicileri doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen enflasyon biraz azaldı ancak şu anda yeniden %2 eşiğinin üzerine çıkması bekleniyor.

Enerji ve gıdayı hariç tutan çekirdek enflasyon Aralık ayında açıklanan rakamlara göre halen %3,1 seviyesinde bulunuyor.

Artan enerji fiyatlarının etkisini sınırlamak için uygulanan gaza uygulanan %22 KDV oranı gibi önlemler kaldırılıyor, bu da enflasyonda yeni bir sıçramaya yol açıyor.



Özellikle inşaat sektöründeki yatırımlar 2023'te keskin bir düşüş gösterdi ve GlobalData'ya göre, azalan istihdam, izinler ve oturma izinleriyle birlikte bu yıl %8,6'lık bir düşüş daha yaşanacak.

Analistler Fitch Solutions, tüketici harcamalarında ve yatırımlarda önceki iki yıla göre bir yavaşlama öngörüyor.

2024 yılında GSYİH büyümesinin %0,8'lik tahminin altında, %0,3'e yavaşlaması bekleniyor.