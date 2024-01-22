İtalya ekonomisinin 2024'te karşı karşıya kalacağı beş zorluk

İtalya Bankası, son tahmininde ülke ekonomisinin 2024'te daha da yavaşlayacağını ve enflasyonda artış görülmesinin beklendiğini tahmin ettiğini söyledi.

İtalya'nın mali meseleleri muhtemelen bu yıl da ülkenin en önemli meselelerinden biri olmayı sürdürürken, kamu maliyesi hâlâ istikrarsız durumda.

İtalya'nın çeşitli endüstriler için daha fazla işçiye ihtiyacı var ancak İtalya dışından işçi sayısını artırma çabası, aşırı sağın artan etkisi nedeniyle büyük ihtimalle geri kalacak.

İtalya ekonomisinin 2024'te karşı karşıya kalacağı beş zorluk - 1

GSYİH BÜYÜME ORANIN YAVAŞLAMASI

İtalya Merkez Bankası, son tahmininde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 2023'teki %0,7'den %0,6'ya düşerek 2024'te daha da yavaşlayacağını tahmin ediyor.

Tüketicileri doğrudan ve önemli ölçüde etkileyen enflasyon biraz azaldı ancak şu anda yeniden %2 eşiğinin üzerine çıkması bekleniyor.

Enerji ve gıdayı hariç tutan çekirdek enflasyon Aralık ayında açıklanan rakamlara göre halen %3,1 seviyesinde bulunuyor.

Artan enerji fiyatlarının etkisini sınırlamak için uygulanan gaza uygulanan %22 KDV oranı gibi önlemler kaldırılıyor, bu da enflasyonda yeni bir sıçramaya yol açıyor.

Özellikle inşaat sektöründeki yatırımlar 2023'te keskin bir düşüş gösterdi ve GlobalData'ya göre, azalan istihdam, izinler ve oturma izinleriyle birlikte bu yıl %8,6'lık bir düşüş daha yaşanacak.

Analistler Fitch Solutions, tüketici harcamalarında ve yatırımlarda önceki iki yıla göre bir yavaşlama öngörüyor.

2024 yılında GSYİH büyümesinin %0,8'lik tahminin altında, %0,3'e yavaşlaması bekleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

İtalya ekonomisinin 2024'te karşı karşıya kalacağı beş zorluk - 2

YUMUŞAK İŞGÜCÜ PİYASASI

Yavaşlayan ekonominin bir diğer işlevi de finansal koşulların sıkılaşmasına yol açmasıdır. Fitch Solutions, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ekim ayına kadar faiz oranını %4'te tutacağına, bunun da iş/imalat faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğine inanıyor.

İtalya'da işsizliğin 2023 yılının ikinci çeyreğindeki %7,6'ya kıyasla 2024 yılı sonunda %8,5'e ulaşmasını bekliyor.

İtalya ekonomisinin 2024'te karşı karşıya kalacağı beş zorluk - 3

TÜKETİCİLERİ DAHA FAZLA ZORLUK BEKLİYOR

Düşen istihdam düzeylerinin ve yavaşlayan ücret artışının tüketiciler ve onların harcamaları üzerinde daha fazla baskı yaratması bekleniyor.

Örneğin Ağustos 2023'teki konut kredisi faiz oranına bakarsak, önceki %3'ten %4,3'e yükseldi. Bu durum kaçınılmaz olarak tüketicilerin harcanabilir geliri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

İtalya ekonomisinin 2024'te karşı karşıya kalacağı beş zorluk - 4

İKLİM

Ülkede iklim felaketleri 2023 itbarıyla daha yaygın hale gelirken, bu eğilim 2024'te de devam ederse, İtalya'daki iklim tutarsızlığının, ülkenin sosyo-ekonomik durumu için tehlikeli olacak bir dizi aşırı hava olayı yaşamasına yol açabileceği  tahmin ediliyor.

El Nino'nun ikinci yılının genellikle birincisine göre daha sıcak olduğu dikkate alınırsa, 2024 yılı İtalya için sağlık, enerji ve gıda gibi ana sektörlerde iklimsel zorluklar getirebilir.

İtalya ekonomisinin 2024'te karşı karşıya kalacağı beş zorluk - 5

İTALYA VE G7 LİDERLİK MÜCADELESİ

Yıl, İtalya'nın G7 başkanlığını Japonya'dan devralmasıyla başladı.

İktidarın devri çok önemli bir zamanda gerçekleştiği için bu, İtalya için temel zorluklardan biri haline gelebilir.

Yavaş GSYİH büyümesi, göç krizi ve zayıf işgücü piyasası gibi devam eden ulusal zorluklarla birlikte küresel senaryo kasvetli görünüyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, devam eden İsrail-Gazze krizi Kızıldeniz anlaşmazlığı nedeniyle daha da kötüleşiyor.

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