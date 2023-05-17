İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler

İtalya'nın orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna ve Hırvatistan'In batı bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sellerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
talyan devlet televizyonun haber kanalı Rainews24'ün haberinde, Emilia Romagna bölgesini dünden bu yana ciddi şekilde etkileyen sel felaketinde en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde bulunan 3. kişinin cesedinin Alman bir kadına ait olduğu aktarıldı.
Bölgedeki 14 nehir ve derenin yoğun yağış neticesinde taştığı aktarılırken, Faenza, Cesena ve Riccione gibi kentlerde cadde ve sokakların sel sularıyla kaplandığı görüldü.
Bölgede iletişimde ciddi aksaklıların kaydedildiği, pek çok yerde de elektrik kesintilerinin yaşandığı ve durumu kritik bazı yerlerde okullarda eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi. Bazı kişiler kurtarılmak için çatıya çıktı.
Sivil Savunma, selden etkilenen bölgenin çok geniş olduğunu ve kurtarma ekipleri için de riskler barındırdığını belirtti.
Bolonya Belediyesi, yayımladığı duyuruyla halktan binalarının üst katlarına çıkmalarını tavsiye ederken, kesinlikle bodrum katı, garaj gibi zemin ve altındaki yerlere inmemelerini istedi.
Denizcilik ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Emilia-Romagna bölgesi içinde en az 5 bin kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin bugün öğle saatlerinde bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı kaydedildi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter'daki paylaşımında Emilia Romagna'da selden etkilenen yerler için hükümetin gerekeni yapacağını, hayatını kaybedenler için dua ettiğini ifade etti.
Bununla birliktei F1 çalışanlarına sağanak yağmur nedeniyle pistten uzak durmaları söylendi. Eğer hava koşulları düzelmezse, İtalya Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptal edilmesi bekleniyor.
Ülkede Emilia-Romagna bölgesi mayıs başında da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenmiş, sel ve toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan, Hırvatistan'da 12 Mayıs 2023 tarihinden bu yana devam eden şiddetli yağışların ardından birçok ilçe sel felaketiyle boğuşurken, yetkililer durumu hafifletmek için acil önlemler almaya başladı.
Yükselen suları kontrol altına almak amacıyla Karlovac'taki Kupa Nehri ve Hrvatska Kostajnica'daki Una da dahil olmak üzere çeşitli nehirler boyunca geçici sel bariyerleri ve kum torbaları yerleştirildi.
Nehirlerin 17 Mayıs'ta (bugün) en yüksek seviyelerine ulaşması bekleniyor.
Öte yandan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, hükümetinin gerekli tüm finansman ve yardımı sağlayacağını söyledi.
Hırvatistan'da sel yönetimine yardımcı olmak üzere yaklaşık 300 asker görevlendirildi.