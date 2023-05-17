İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler

Sağanak yağmurun tetiklediği "kıyamet gibi" sellerin onlarca kasabayı yerle bir etmesi nedeniyle İtalya ve Hırvatistan'da binlerce kişiyi tahliye edildi. Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu çaresiz aileler, kurtarma ekiplerinin helikopterlerle kendilerine ulaşmasını endişeyle beklerken, selden en çok etkilenen İtalyan bölgesi Emilia-Romagna'da çatılara tırmanmak zorunda kaldı. Meydana gelen seller nedeniyle iki ülkede en az beş kişi hayatını kaybetti. Bununla birlikte, ölümcül seller bu hafta sonu yapılacak olan İtalya Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptal olmasına neden olabilir.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 1

İtalya'nın orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna ve Hırvatistan'In batı bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sellerde en az 5  kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

DÜNYA HABERLERİ

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 2

talyan devlet televizyonun haber kanalı Rainews24'ün haberinde, Emilia Romagna bölgesini dünden bu yana ciddi şekilde etkileyen sel felaketinde en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde bulunan 3. kişinin cesedinin Alman bir kadına ait olduğu aktarıldı.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 3

Bölgedeki 14 nehir ve derenin yoğun yağış neticesinde taştığı aktarılırken, Faenza, Cesena ve Riccione gibi kentlerde cadde ve sokakların sel sularıyla kaplandığı görüldü.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 4

ÇATILARA SIĞINDILAR

Bölgede iletişimde ciddi aksaklıların kaydedildiği, pek çok yerde de elektrik kesintilerinin yaşandığı ve durumu kritik bazı yerlerde okullarda eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi. Bazı kişiler kurtarılmak için çatıya çıktı.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 5

Sivil Savunma, selden etkilenen bölgenin çok geniş olduğunu ve kurtarma ekipleri için de riskler barındırdığını belirtti.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 6

Bolonya Belediyesi, yayımladığı duyuruyla halktan binalarının üst katlarına çıkmalarını tavsiye ederken, kesinlikle bodrum katı, garaj gibi zemin ve altındaki yerlere inmemelerini istedi.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 7

EN AZ 5 BİN KİŞİ TAHLİYE

Denizcilik ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Emilia-Romagna bölgesi içinde en az 5 bin kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 8

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin bugün öğle saatlerinde bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 9

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter'daki paylaşımında Emilia Romagna'da selden etkilenen yerler için hükümetin gerekeni yapacağını, hayatını kaybedenler için dua ettiğini ifade etti.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 10

EMİLİA-ROMAGNA GRAND PRİX'İ İPTAL EDİLEBİLİR

Bununla birliktei F1 çalışanlarına sağanak yağmur nedeniyle pistten uzak durmaları söylendi. Eğer hava koşulları düzelmezse, İtalya Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptal edilmesi bekleniyor.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 11

Ülkede Emilia-Romagna bölgesi mayıs başında da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenmiş, sel ve toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 12

HIRVATİSTAN'DA EN AZ İKİ ÖLÜ

Öte yandan, Hırvatistan'da 12 Mayıs 2023 tarihinden bu yana devam eden şiddetli yağışların ardından birçok ilçe sel felaketiyle boğuşurken, yetkililer durumu hafifletmek için acil önlemler almaya başladı.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 13

Yükselen suları kontrol altına almak amacıyla Karlovac'taki Kupa Nehri ve Hrvatska Kostajnica'daki Una da dahil olmak üzere çeşitli nehirler boyunca geçici sel bariyerleri ve kum torbaları yerleştirildi.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 14

Nehirlerin 17 Mayıs'ta (bugün) en yüksek seviyelerine ulaşması bekleniyor.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 15

Öte yandan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, hükümetinin gerekli tüm finansman ve yardımı sağlayacağını söyledi.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 16

Hırvatistan'da sel yönetimine yardımcı olmak üzere yaklaşık 300 asker görevlendirildi.

İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 17
İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 18
İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 19
İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 20
İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 21
İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 22
İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 23
İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler - 24
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