İtalya ve Hırvatistan'da sel felaketi: Çatıya çıkıp kurtarılmayı beklediler

ÇATILARA SIĞINDILAR

Bölgede iletişimde ciddi aksaklıların kaydedildiği, pek çok yerde de elektrik kesintilerinin yaşandığı ve durumu kritik bazı yerlerde okullarda eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi. Bazı kişiler kurtarılmak için çatıya çıktı.