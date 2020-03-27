İSPANYA

İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a ulaştı.

Vaka sayısı ise bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 587 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.