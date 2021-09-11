İtalya’da hortum: 2 can kaybı

İtalya’nın güneyinde bulunan Pantelleria adasında çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

İHA - DHA 11.09.2021 - 12:59

İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 1

İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında hortum meydana geldi.

İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 2

Çıkan hortumda 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı. 

İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 3

İtalya'nın güneyinde bulunan Pantelleria Adasında dün akşam saatlerinde hortum çıktı. Hortumun etkisiyle en az 12 araçta hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu.

İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 4

Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, adayı vuran hortum sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 5

Açıklamada, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 6

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Pantelleria Belediye Başkanı Vincenzo Campo, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 7
Akdeniz'de volkanik kayalıkları ve kaplıcalarıyla ünlü Pantelleria Adası, turistlerin uğrak noktası olarak biliniyor.
İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 8
İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 9
İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 10
İtalya’da hortum: 2 can kaybı - 11

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