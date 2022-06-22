İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu

BAHÇE SULAMAK VE YÜZME HAVUZLARINI DOLDURMAK YASAKLANDI

Diğer taraftan, yerel yönetimler su kullanımının kısıtlanması için hazırlık yapıyor. Bazı bölgelerde önlemler alınmaya başlandı. Ayrıca, bahçe sulamak ve yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı.