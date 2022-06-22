İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu

İtalya’da son 70 yılın en kötü kuraklığı yaşanıyor. Yerel yönetimler su kullanımının kısıtlanması için hazırlık yapıyor. Bazı bölgelerde önlemler alınmaya başlandı. Bahçe sulamak ve yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı. Bununla birlikte, Tiber nehrindeki su seviyesinin azalmasıyla Roma İmparatoru Neron döneminde yapılan tarihi köprünün kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 16:40

İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu - 1

hem bunaltıcı sıcakla hem susuzlukla mücadele ediyor.

İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu - 2

TARİHİ KÖPRÜ'NÜN KALINTILARI SU YÜZÜNE ÇIKTI

Başkent Roma'da, Tiber nehrindeki su seviyesinin azaldı. Ardından, Roma İmparatoru Neron döneminde yapılan tarihi köprünün kalıntıları ortaya çıktı.

İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu - 3

Son 70 yılın en kötü kuraklığının yaşandığı belirtilen ülkede tarım alanlarının yüzde 40'nın olumsuz koşullardan etkilendiği açıklandı.

İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu - 4

Kuraklıktan etkilenen kasabalara tankerlerle su taşınmaya başlandı.

İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu - 5

BAHÇE SULAMAK VE YÜZME HAVUZLARINI DOLDURMAK YASAKLANDI

Diğer taraftan, yerel yönetimler su kullanımının kısıtlanması için hazırlık yapıyor. Bazı bölgelerde önlemler alınmaya başlandı. Ayrıca, bahçe sulamak ve yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı.

İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu - 6

İtalya, aynı zamanda  susuzluğun yanı sıra bunaltıcı sıcaklarla da mücadele ediyor.

İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu - 7

Önümüzdeki iki hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu - 8
İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu - 9

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