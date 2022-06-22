İtalya'da tarihi kuraklık: Tiber nehri kurumaya yüz tuttu

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 16:40
İtalya hem bunaltıcı sıcakla hem susuzlukla mücadele ediyor.
Başkent Roma'da, Tiber nehrindeki su seviyesinin azaldı. Ardından, Roma İmparatoru Neron döneminde yapılan tarihi köprünün kalıntıları ortaya çıktı.
Son 70 yılın en kötü kuraklığının yaşandığı belirtilen ülkede tarım alanlarının yüzde 40'nın olumsuz koşullardan etkilendiği açıklandı.
Kuraklıktan etkilenen kasabalara tankerlerle su taşınmaya başlandı.
Diğer taraftan, yerel yönetimler su kullanımının kısıtlanması için hazırlık yapıyor. Bazı bölgelerde önlemler alınmaya başlandı. Ayrıca, bahçe sulamak ve yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı.
İtalya, aynı zamanda susuzluğun yanı sıra bunaltıcı sıcaklarla da mücadele ediyor.
Önümüzdeki iki hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.