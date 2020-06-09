İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı

ntv.com.tr 09.06.2020 - 15:19
İtalya'daki bir antik Roma kenti yere nüfuz eden bir radar kullanarak herhangi bir kazma yapılmadan tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarıldı.
Roma'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde ve Civita Castellana'nın 6 kilometre batısında bulunan Falerii Novi adlı antik kentin günümüzde duvarları dışında büyük bir çoğunluğu yer altında bulunuyor. Eski yapıların birçoğu yapılan yeni keşiften önce ortaya çıkarılamamıştı.
Yapılan taramalarda, antik sit alanında yer alan bir hamam, tiyatro, bir tapınak, pazar alanı, 60 büyük ev, çeşitli mağazalar ve şehrin tüm tesisat sistemi ilk kez ortaya çıkarıldı.
Arkeologlar, yere nüfuz eden radar (GPR) araçlarının eski yerleşimler hakkındaki anlayışımızda devrim yaratabileceğini söylüyor. Teknoloji, araştırmacıların, zaman alan kazılar yapmak zorunda kalmadan dünya yüzeyinin altında sıkışmış geniş bölgeleri araştırmasına izin veriyor.
Ekip üyesi Profesör Martin Millett, "Bu tür bir çalışma, arkeologların kentsel alanları araştırma şeklini değiştirebilir” ifadelerini kullandı.
Falerii Novi, Roma Cumhuriyeti zamanında M.Ö. 241 yılında kuruldu ve Orta Çağ'ın başlarında M. S. 700 yılına kadar faaliyetini sürdürdü. Antik Pompeii'nin büyüklüğünde olmayan şehir, daha önce kısmen kazıldı, ancak çoğu gömülü kaldı.
Araştırmacılar, Falerii Novi’nin yaklaşık 3 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğunu düşünüyor.
Sonuçları Antiquity dergisinde yayımlanan çalışmanın araştırmacıları, radar teknolojisi sayesinde çok daha büyük kentlere araştırma yapmayı umduklarını bildirdi.
Millett, "Radar teknolojisinin Türkiye'de Milet, Yunanistan'da Nicopolis veya Libya'da Cyrene gibi büyük bir antik şehirdekullanıldığını hayal etmek heyecan verici ve şimdi bunu gerçekleştirmemiz mümkün. Romalıların kent yaşamı hakkında öğrenecek çok şeyimiz var ve bu teknoloji onlarca yıl boyunca benzeri görülmemiş fırsatlar açacak” açıklamasını yaptı.
Geçen hafta Meksika’da da Arizona Üniversitesi arkeologları radar kullanarak en eski ve en büyük Maya tapınağı ortaya çıkarmıştı.