İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı

TÜRKİYE'DEKİ MİLET ANTİK KENTİ ARKEOLOGLARIN RADARINDA

Millett, "Radar teknolojisinin Türkiye'de Milet, Yunanistan'da Nicopolis veya Libya'da Cyrene gibi büyük bir antik şehirdekullanıldığını hayal etmek heyecan verici ve şimdi bunu gerçekleştirmemiz mümkün. Romalıların kent yaşamı hakkında öğrenecek çok şeyimiz var ve bu teknoloji onlarca yıl boyunca benzeri görülmemiş fırsatlar açacak” açıklamasını yaptı.

Geçen hafta Meksika’da da Arizona Üniversitesi arkeologları radar kullanarak en eski ve en büyük Maya tapınağı ortaya çıkarmıştı.

EN BÜYÜK VE EN ESKİ MAYA TAPINAĞI KEŞFEDİLDİ