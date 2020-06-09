İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı

İtalya'daki Falerii Novi adlı günümüzde çoğunlukla yer altında bulunan 2000 yılıık Roma kenti, radar tarama yöntemiyle en ince detaylarına kadar ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmada, şu ana kadar keşfedilmemiş birçok antik yapı bulundu. Arkeologlar, radar teknolojisinin antik şehir yaşamı araştırmalarına yeni bir ışık tuttuğunu ve Türkiye'de Milet, Yunanistan'da Nicopolis veya Libya'da Cyrene gibi büyük antik kentlerde çalışmayı umduklarını aktardı.

ntv.com.tr 09.06.2020 - 15:19

İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı - 1

İtalya'daki bir antik Roma kenti yere nüfuz eden bir radar kullanarak herhangi bir kazma yapılmadan tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarıldı.

İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı - 2

Roma'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde ve Civita Castellana'nın 6 kilometre batısında bulunan Falerii Novi adlı antik kentin günümüzde duvarları dışında büyük bir çoğunluğu yer altında bulunuyor. Eski yapıların birçoğu yapılan yeni keşiften önce ortaya çıkarılamamıştı.

İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı - 3

70'TEN FAZLA YAPI İLK KEZ AÇIĞA ÇIKTI

Yapılan taramalarda, antik sit alanında yer alan bir hamam, tiyatro, bir tapınak, pazar alanı, 60 büyük ev, çeşitli mağazalar ve şehrin tüm tesisat sistemi ilk kez ortaya çıkarıldı.

İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı - 4

RADAR TEKNOLOJİSİ ARKEOLOJİDE DEVRİM YARATIYOR

Arkeologlar, yere nüfuz eden radar (GPR) araçlarının eski yerleşimler hakkındaki anlayışımızda devrim yaratabileceğini söylüyor. Teknoloji, araştırmacıların, zaman alan kazılar yapmak zorunda kalmadan dünya yüzeyinin altında sıkışmış geniş bölgeleri araştırmasına izin veriyor.

İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı - 5

Ekip üyesi Profesör Martin Millett, "Bu tür bir çalışma, arkeologların kentsel alanları araştırma şeklini değiştirebilir” ifadelerini kullandı.

İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı - 6

Falerii Novi, Roma Cumhuriyeti zamanında M.Ö. 241 yılında kuruldu ve Orta Çağ'ın başlarında M. S. 700 yılına kadar faaliyetini sürdürdü. Antik Pompeii'nin büyüklüğünde olmayan şehir, daha önce kısmen kazıldı, ancak çoğu gömülü kaldı.

Araştırmacılar, Falerii Novi’nin yaklaşık 3 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğunu düşünüyor.

İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı - 7

Sonuçları Antiquity dergisinde yayımlanan çalışmanın araştırmacıları, radar teknolojisi sayesinde çok daha büyük kentlere araştırma yapmayı umduklarını bildirdi.

İtalya’daki 2 bin yıllık kayıp Roma kenti ortaya çıkarıldı - 8

TÜRKİYE'DEKİ MİLET ANTİK KENTİ ARKEOLOGLARIN RADARINDA

Millett, "Radar teknolojisinin Türkiye'de Milet, Yunanistan'da Nicopolis veya Libya'da Cyrene gibi büyük bir antik şehirdekullanıldığını hayal etmek heyecan verici ve şimdi bunu gerçekleştirmemiz mümkün. Romalıların  kent yaşamı hakkında öğrenecek çok şeyimiz var ve bu teknoloji onlarca yıl boyunca benzeri görülmemiş fırsatlar açacak” açıklamasını yaptı.

Geçen hafta Meksika’da da Arizona Üniversitesi arkeologları radar kullanarak en eski ve en büyük Maya tapınağı ortaya çıkarmıştı.

EN BÜYÜK VE EN ESKİ MAYA TAPINAĞI KEŞFEDİLDİ

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