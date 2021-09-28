İtalya'yı ikiye bölen heykel: Cinsiyetçilik mi ifade özgürlüğü mü?

ntv.com.tr 28.09.2021 - 15:25 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 15:43
Heykeltraş Emanuele Stifano'nun tarafından yapılan bronz heykel, geçen Cumartesi günü ülkenin güneyinde yer alan Salermo eyaletinde açıldı.
Sapri komünündeki bir parkta sergilenen heykelin ünlü İtalyan şair Luigi Mercantini tarafından 1857'de yazılan La Spigolatrice di Sapri'ye (Sapri'nin Toplayıcısı) bir övgü olduğu belirtildi. Şiir İtalyan sosyalist düşünürlerinden Carlo Pisacane tarafından Napoli Krallığı'na karşı yapılan başarısız bir devrim girişimini konu ediniyor.
Bununla birlikte, heykelin açılış törenininde eski İtalya Başbakanı Guiseppe Conte de dahil olmak üzere kalabalık bir grup erkeğin heykelin etrafında durduğu görüldü. Katılımcılar arasında hiçbir kadının olmaması dikkat çekti.
Ülkedeki birçok kadın hakları aktivisti heykelin kaldırılması çağrısında bulundu. Merkez soldaki Demokrat Parti milletvekili Laura Boldrini, heykelin “kadınlara ve kutlanması gereken tarihe yönelik bir suç” olduğunu belirterek, "Resmi kurumlar bir kadının cinselleştirilmiş bir beden olarak temsil edilmesini nasıl kabul edebilir?" açıklamasını yaptı.
Ayrıca heykelin, Bourbon karşıtı devrimi ya da “ezen sınıfa karşı taraf tutmak için işe gitmemeyi seçen bir kadının kendi kaderini tayin hakkını” yansıtmadığı dile getirildi.
Öte yandan, heykeltraş Stifano Facebook'ta paylaştığı gönderide yaptığı işi savundu.
Stefano, “Bana kalsaydı heykel tamamen çıplak olurdu. Çünkü insan vücudunun bir aşığıyım. sadece ahlaksızlığı görmek isteyenlere bir ‘sanat yapıtı’nı açıklamaya çalışmak yararsız” dedi.
Sapri Belediye Başkanı Antonio Gentile, tartışma çıkana kadar “kimsenin sanat eserini eleştirmediğini” söyledi.