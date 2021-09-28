İtalya'yı ikiye bölen heykel: Cinsiyetçilik mi ifade özgürlüğü mü?

İtalya'da ünlü şair Luigi Mercantini tarafından 1857'de yazılan bir şiirde geçen kadını şeffaf bir elbise içinde tasvir eden bronz heykel, ülkede hararetli tartışmalara neden oldu. Kadın hakları aktivistleri, açılış töreninde hiçbir kadının yer almadığı heykelin kaldırmasını istedi. Heykelin tarihsel ve politik altyapıdan yoksun olduğu bildiren kadınlar, tasvirin "Ezen sınıfa karşı işe gitmemeyi seçen bir kadının kendi kaderini tayin hakkını” yansıtmadığını vurguladı.

ntv.com.tr 28.09.2021 - 15:25 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 15:43

İtalya'yı ikiye bölen heykel: Cinsiyetçilik mi ifade özgürlüğü mü? - 1
19. yüzyılda yazılan ünlü bir şiirde adı geçen bir kadını transparan bir elbiseyle betimleyen heykel, İtalya'da cinsiyetçilik tartışmalarını alevlendirdi.
İtalya'yı ikiye bölen heykel: Cinsiyetçilik mi ifade özgürlüğü mü? - 2

Heykeltraş Emanuele Stifano'nun tarafından yapılan bronz heykel, geçen Cumartesi günü ülkenin güneyinde yer alan Salermo eyaletinde açıldı.

Sapri komünündeki bir parkta sergilenen heykelin ünlü İtalyan şair Luigi Mercantini tarafından 1857'de yazılan La Spigolatrice di Sapri'ye (Sapri'nin Toplayıcısı) bir övgü olduğu belirtildi.  Şiir İtalyan sosyalist düşünürlerinden Carlo Pisacane tarafından Napoli Krallığı'na karşı yapılan başarısız bir devrim girişimini konu ediniyor. 

İtalya'yı ikiye bölen heykel: Cinsiyetçilik mi ifade özgürlüğü mü? - 3

AÇILIŞ TÖRENİNDE HİÇBİR KADIN GÖRÜLMEDİ

Bununla birlikte, heykelin açılış törenininde eski İtalya Başbakanı Guiseppe Conte de dahil olmak üzere kalabalık bir grup erkeğin heykelin etrafında durduğu görüldü. Katılımcılar arasında hiçbir kadının olmaması dikkat çekti.

İtalya'yı ikiye bölen heykel: Cinsiyetçilik mi ifade özgürlüğü mü? - 4

Ülkedeki birçok kadın hakları aktivisti heykelin kaldırılması çağrısında bulundu. Merkez soldaki Demokrat Parti milletvekili Laura Boldrini, heykelin “kadınlara ve kutlanması gereken tarihe yönelik bir suç” olduğunu belirterek, "Resmi kurumlar bir kadının cinselleştirilmiş bir beden olarak temsil edilmesini nasıl kabul edebilir?" açıklamasını yaptı.

İtalya'yı ikiye bölen heykel: Cinsiyetçilik mi ifade özgürlüğü mü? - 5

"SOSYAL VE POLİTİK ALTYAPIDAN YOKSUN RUHSUZ BİR TASVİR"

Demokrat Parti'nin Palermo'daki biriminden bir grup kadın politikacı da heykelin yıkılmasını istedi. Gruptan yapılan açıklamada, "Bir kez daha, kendimizi cinselleştirilmiş bir beden şeklinde, ruhtan yoksun ve hikayenin sosyal ve politik meseleleri ile hiçbir bağlantısı olmadan temsil edildiğini görmenin aşağılayıcılığına katlanmak zorundayız" denildi.
İtalya'yı ikiye bölen heykel: Cinsiyetçilik mi ifade özgürlüğü mü? - 6

"BİR KADININ KENDİ KADERİNİ TAYİN EDİŞİYLE İLGİSİ YOK"

Ayrıca heykelin, Bourbon karşıtı devrimi ya da “ezen sınıfa karşı taraf tutmak için işe gitmemeyi seçen bir kadının kendi kaderini tayin hakkını” yansıtmadığı dile getirildi.

İtalya'yı ikiye bölen heykel: Cinsiyetçilik mi ifade özgürlüğü mü? - 7

HEYKELTAŞ KENDİSİNİ SAVUNDU

Öte yandan, heykeltraş Stifano Facebook'ta paylaştığı gönderide yaptığı işi savundu.

Stefano, “Bana kalsaydı heykel tamamen çıplak olurdu. Çünkü insan vücudunun bir aşığıyım. sadece ahlaksızlığı görmek isteyenlere bir ‘sanat yapıtı’nı açıklamaya çalışmak yararsız” dedi. 

Sapri Belediye Başkanı Antonio Gentile, tartışma çıkana kadar “kimsenin sanat eserini eleştirmediğini” söyledi.

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