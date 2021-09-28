İtalya'yı ikiye bölen heykel: Cinsiyetçilik mi ifade özgürlüğü mü?

Sapri komünündeki bir parkta sergilenen heykelin ünlü İtalyan şair Luigi Mercantini tarafından 1857'de yazılan La Spigolatrice di Sapri'ye (Sapri'nin Toplayıcısı) bir övgü olduğu belirtildi. Şiir İtalyan sosyalist düşünürlerinden Carlo Pisacane tarafından Napoli Krallığı'na karşı yapılan başarısız bir devrim girişimini konu ediniyor.

Bununla birlikte, heykelin açılış törenininde eski İtalya Başbakanı Guiseppe Conte de dahil olmak üzere kalabalık bir grup erkeğin heykelin etrafında durduğu görüldü. Katılımcılar arasında hiçbir kadının olmaması dikkat çekti.

Ülkedeki birçok kadın hakları aktivisti heykelin kaldırılması çağrısında bulundu. Merkez soldaki Demokrat Parti milletvekili Laura Boldrini, heykelin “kadınlara ve kutlanması gereken tarihe yönelik bir suç” olduğunu belirterek, "Resmi kurumlar bir kadının cinselleştirilmiş bir beden olarak temsil edilmesini nasıl kabul edebilir?" açıklamasını yaptı.