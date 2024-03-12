İzlanda'nın Eurovision temsilcisi belli oldu: Filistin asıllı şarkıcı seçilmedi
İzlanda'yı bu yıl Eurovision'da temsil edecek sanatçı belli oldu. Ön elemelerde finale kalan Filistin asıllı şarkıcı seçilemedi. Gelen tepkilere rağmen Hera Björk'ün, Eurovision'da ülkeyi temsil etmesi yönünde karar verildi.
İzlanda'yı Eurovision'da temsil edecek şarkıcı için düzenlenen ön elemelerde finale kalan ve seslendirdiği şarkılarla İsrail işgaline dikkati çeken Filistin asıllı şarkıcı Bashar Murad, ikinci turu kazanamadı.
İzlanda yayın kuruluşu RUV'un açıklamasında, ülkeyi Eurovision'da temsil edecek şarkıcıyı seçmek için düzenlenen ön elemelerde Filistin asıllı Murad, ikinci turda şarkıcı Hera Björk'le yarıştı.
Açıklamada, İzlanda'nın bu yıl Eurovision'da yarışma kararı aldığı aktarılarak, ön elemelerin ikinci turunda galip gelen Björk'ün "Scared of Heights" adlı şarkıyla yarışacağı belirtildi.