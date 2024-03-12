İzlanda'nın Eurovision temsilcisi belli oldu: Filistin asıllı şarkıcı seçilmedi

AVRUPA'DA İSRAİL MENEDİLSİN ÇAĞRILARI

Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından menedilmesi çağrısında bulunarak, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.



İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı bin kişi, 10 Ocak'ta imza toplayarak, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.



İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.



İrlanda dahil bazı ülkelerde ise Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımının engellenmesi için sanatçılar ve siyasetçiler çağrıda bulunuyor.



İzlanda'da da müzisyenler derneği aralıkta ulusal yayın kuruluşu RUV'un, 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı.



İzlanda Yazar ve Bestekarlar Topluluğu (FTT), RUV'dan "masum çocukların ve sivillerin öldürülmesine ve savaşa karşı durmasını" talep etmişti.



FTT, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın 2022'de Eurovision'dan menedildiğini hatırlatarak, İsrail'in katılması halinde 2024 Eurovision'un boykot edilmesini istemişti.