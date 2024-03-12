Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı
Haiti Başbakanı Ariel Henry, Jamaika'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Karayip liderlerinin katıldığı toplantıdan sonra yaptığı açıklamada ülkenin bir önceki başkanının 2021 yılındaki suikastından bu yana yürüttüğü başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başbakanın istifasını isteyen çeteler şiddet eylemleriyle ülkeyi kaosa sürüklemişti.
ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
Haiti sokaklarında çete şidddeti artarak devam ederken Karayip liderleri, Haiti'nin "korkunç" durumu olarak adlandırdıkları şiddet olaylarıyla ilgili olarak Jamaika'da pazartesi günü gerçekleşecek acil bir toplantı yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu.