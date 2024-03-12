Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı

ÇETELER İSTİFASINI İSTİYORDU

Karayip Topluluğu (CARICOM) başkanı ve Guyana Devlet Başkanı İrfan Ali, Henry'ye, Haiti'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Geçici başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması üzerine onun istifasını kabul ediyoruz" dedi.

Henry, polisin silahlı çetelerle mücadelesine yardım etmek amacıyla Birleşmiş Milletler destekli bir uluslararası güvenlik misyonu kurmak için geçen ayın sonlarında Kenya'ya gitmişti.

Ancak yokluğu sırasında başkent Port-au-Prince'te şiddetin artması onu Porto Riko'da mahsur bıraktı ve başbakan ülkesine dönemedi.

Ülkeyi kaosa sürükleyen çeteler, başbakanın istifasını istiyordu.