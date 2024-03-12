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Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı

Haiti Başbakanı Ariel Henry, Jamaika'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Karayip liderlerinin katıldığı toplantıdan sonra yaptığı açıklamada ülkenin bir önceki başkanının 2021 yılındaki suikastından bu yana yürüttüğü başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başbakanın istifasını isteyen çeteler şiddet eylemleriyle ülkeyi kaosa sürüklemişti.

Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı - 1

ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Haiti sokaklarında çete şidddeti artarak devam ederken Karayip liderleri, Haiti'nin "korkunç" durumu olarak adlandırdıkları şiddet olaylarıyla ilgili olarak Jamaika'da pazartesi günü gerçekleşecek acil bir toplantı yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

DÜNYA HABERLERİ

Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı - 2

Toplantıya ABD, Fransa, Kanada, Brezilya gibi ülkeler ve Birleşmiş Milletler davet edilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da toplantıya katıldı.

Gerçekleşen toplantının ardından ülkenin seçilmeden göreve gelen başbakanı Ariel Henry, istifasını duyurdu.

Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı - 3

ÇETELER İSTİFASINI İSTİYORDU

Karayip Topluluğu (CARICOM) başkanı ve Guyana Devlet Başkanı İrfan Ali, Henry'ye, Haiti'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Geçici başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması üzerine onun istifasını kabul ediyoruz" dedi.

Henry, polisin silahlı çetelerle mücadelesine yardım etmek amacıyla Birleşmiş Milletler destekli bir uluslararası güvenlik misyonu kurmak için geçen ayın sonlarında Kenya'ya gitmişti.

Ancak yokluğu sırasında başkent Port-au-Prince'te şiddetin artması onu Porto Riko'da mahsur bıraktı ve başbakan ülkesine dönemedi.

Ülkeyi kaosa sürükleyen çeteler, başbakanın istifasını istiyordu.

Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı - 4

HAİTİ'DE SİYASİ GEÇİŞ

Henry'nin istifası, bölge liderlerinin pazartesi günü erken saatlerde Jamaika yakınlarında, "Haiti'de siyasi geçiş" çerçevesini tartışmak üzere bir araya gelmesiyle duyuruldu.

CARICOM Başkanı Ali, başkanlık konseyinin iki gözlemci ve çeşitli koalisyonlardan, özel sektörden, sivil toplumdan ve bir dini temsilci de dahil olmak üzere "yedi oy hakkı olan" üyeden oluşacağını söyledi.

Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı - 5

Haiti toplumundan temsilcilerle konuşan bölge liderleri, 2016'dan beri gerçekleşecek ilk seçimlerin önünü açmayı amaçlayan geçiş konseyinin kurulmasını değerlendirdi.

Birçok Haitili tarafından yolsuzlukla suçlanan Henry, önce güvenliğin sağlanması gerektiğini söyleyerek seçimleri defalarca ertelemişti.

Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı - 6

BLINKEN'DAN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken pazartesi yaptığı açıklamada, "Hepimiz hem siyasi hem de güvenlik alanında acil eyleme ihtiyaç olduğunu biliyoruz" diyerek "geniş tabanlı, kapsayıcı, bağımsız bir başkanlık konseyi" kurulması çağrısında bulundu.

Blinken, konseyin Haiti halkının "acil ihtiyaçlarını" karşılamak, güvenlik misyonunun konuşlandırılmasını sağlamak ve özgür seçimler için gerekli güvenlik koşullarını oluşturmakla görevlendirileceğini söyledi.

Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı - 7

ABD'DEN 300 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Ayrıca ABD'nin Haiti'de düzenin sağlanması için toplamda 300 milyon dolar yardımda bulunacağı belirtildi.

Fonun milletvekilleri tarafından onaylanması ve devredilmesinin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Jamaika'da Haiti zirvesi: Başbakan istifasını açıkladı - 8

Çatışmaların iletişimlere zarar vermesi ve silahlı çete lideri Jimmy "Barbekü" Cherizier'in çetelerin halka birleşip Henry'yi devireceğini söylemesinin ardından Haiti'de bu ay olağanüstü hal ilan edilmişti.

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