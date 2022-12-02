James Webb'ten yeni görüntü: Yaratılış Sütunları

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da "Pillars of Creation" (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu görüntüledi.

James Webb'ten yeni görüntü: Yaratılış Sütunları - 1

CNN'in haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, geçen ay Dünya’nın dört katı atmosfer yoğunluğuna sahip Titan'ı inceledi.

James Webb'ten yeni görüntü: Yaratılış Sütunları - 2

İncelemede, 5 Kasım'da, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.

James Webb'ten yeni görüntü: Yaratılış Sütunları - 3

Söz konusu bulutlardan büyüğü Titan'ın yüzeyindeki bilinen en büyük sıvı kütlesi Kraken Mare’nin yakınında tespit edildi.

James Webb'ten yeni görüntü: Yaratılış Sütunları - 4

Titan’ın atmosferi nitrojen ve metandan oluşurken, bu oluşum uyduya turuncu bir görünüm veriyor.

James Webb'ten yeni görüntü: Yaratılış Sütunları - 5

Titan'ın yüzeyinde bulutları oluşturan ve yağmur yağmasını sağlayan sıvı etan ve metan bulunuyor.

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