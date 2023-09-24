Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı

Japon İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Kako'nun yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Perşembe gününe kadar Japonya'nın batısındaki bir otelde karantinada kalacak olan prenses, son katıldığı öğrencilerle buluşma etkinliğinde yüz maskesi takmamıştı.

Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı - 1

Tokyo merkezli Kyodo News'e göre Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'nun küçük kızı Kako, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ülkenin batısındaki Tottori vilayetindeki bir etkinliğe katılımını iptal etti.

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Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı - 2

Haberde, 28 yaşındaki prensesin perşembe gününe kadar bir otelde karantinada tutulacağı belirtildi.

Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı - 3

Diğer taraftan Prenses Kako’nun cumartesi gecesi boğazında rahatsızlık hissettiğini ve pazar sabahı ateşi yükseldi ifade edildi.

Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı - 4

ETKİNLİKTE MASKE TAKMIYORDU

Öte yandan Kako, lise öğrencilerinin işaret dili performans etkinliğine katılmak üzere cumartesi günü Tottori'ye gitmişti. Prenses, öğrencilerle buluştuğunda yüz maskesi takmıyordu.

Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı - 5
Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı - 6
Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı - 7
Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı - 8
Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı - 9
Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı - 10
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