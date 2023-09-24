Japon prensesin Covid-19 testi pozitif çıktı: Maske takmadı
Japon İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Kako'nun yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Perşembe gününe kadar Japonya'nın batısındaki bir otelde karantinada kalacak olan prenses, son katıldığı öğrencilerle buluşma etkinliğinde yüz maskesi takmamıştı.
Tokyo merkezli Kyodo News'e göre Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'nun küçük kızı Kako, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ülkenin batısındaki Tottori vilayetindeki bir etkinliğe katılımını iptal etti.