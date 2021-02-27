Japonya alevlere teslim: 106 hektar alan kül oldu

Japonya’nın Tochigi eyaletinin Ashikaga kentinde ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 6 gündür devam ediyor. Neden çıktığı belirlenemeyen yangında ise en az 106 hektarlık alan kül oldu. Bu miktar 2 bin 650 futbol sahası büyüklüğüne tekabül ediyor.

İHA 27.02.2021 - 12:17

Japonya alevlere teslim: 106 hektar alan kül oldu - 1

Japonya'da Tochigi eyaletinde bulunan ormanlık alanda 21 Şubat'ta çıkan yangın söndürülemiyor.

Japonya alevlere teslim: 106 hektar alan kül oldu - 2

Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Ashikaga'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına komşu eyaletlerden gelen itfaiye ekiplerinin ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) havadan ve karadan destek verdiği bildirildi.

Japonya alevlere teslim: 106 hektar alan kül oldu - 3

Yangında şu ana kadar en az 106 hektarlık alanın kül olduğu kaydedilirken, Ashikaga'da 305 haneye tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi.

Japonya alevlere teslim: 106 hektar alan kül oldu - 4

Toplamda 3 farklı bölgede tahliye merkezleri kurulurken, bu sabah yerel saat 09.00 itibarıyla 7 haneden 12 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği ifade edildi.

Japonya alevlere teslim: 106 hektar alan kül oldu - 5

Eyalet yetkilileri, yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskinin sürdüğü konusunda vatandaşları uyarırken, bir haftadır süren yangında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirdi.

Japonya alevlere teslim: 106 hektar alan kül oldu - 6

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Japonya'nın Tochigi eyaletinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, 21 Şubat günü bölgede yürüyüş yapan bir kişinin ihbarı üzerine fark edildiği belirtilmişti.

Japonya alevlere teslim: 106 hektar alan kül oldu - 7

Bölgedeki aşırı kuru hava söndürme çalışmalarını güçleştirirken, yangının kesin nedeninin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Japonya alevlere teslim: 106 hektar alan kül oldu - 8
Japonya alevlere teslim: 106 hektar alan kül oldu - 9

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