Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 3 ölü
Anadolu Ajansı
Japonya'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti. Depremde 200'den fazla kişi de yaralandı.
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1Japonya Meteoroloji Kurumu, Osaka şehri yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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2Depremin kentin kuzeyinde, yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
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3Ulusal Afet Ajansı da ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
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4Çok sayıda binada yangın çıkmasına, yollarda çatlak oluşmasına ve ana su hatlarının hasar görmesine neden olan depremin ardından bölgede tsunami alarmı verilmedi.
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5Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alındı.
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6Osaka yakınlarındaki Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi.
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7Japonya aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkelerin başında geliyor.
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8Yeryüzünde 6,0 büyüklüğündeki depremlerin yüzde 20'si Japonya'da meydana geliyor.
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