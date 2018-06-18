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Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 3 ölü

Anadolu Ajansı

Japonya'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti. Depremde 200'den fazla kişi de yaralandı.

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    Japonya Meteoroloji Kurumu, Osaka şehri yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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    Depremin kentin kuzeyinde, yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
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    Ulusal Afet Ajansı da ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
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    Çok sayıda binada yangın çıkmasına, yollarda çatlak oluşmasına ve ana su hatlarının hasar görmesine neden olan depremin ardından bölgede tsunami alarmı verilmedi.
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    Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alındı.
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    Osaka yakınlarındaki Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi.
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    Japonya aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkelerin başında geliyor.
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    Yeryüzünde 6,0 büyüklüğündeki depremlerin yüzde 20'si Japonya'da meydana geliyor.
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