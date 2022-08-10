Japonya'da aşırı sıcaklar bir haftada 5 kişinin ölümüne yol açtı

Bu süreçte 3 bin 982'si 65 yaş üzeri olmak üzere 7 bin 218 kişi sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık kuruluşuna başvuran 2 bin 615 kişinin ise 18 ila 65 yaş aralığında bulunduğu açıklandı.