Japonya'da aşırı sıcaklar bir haftada 5 kişinin ölümüne yol açtı

Japonya’da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, sıcak havanın önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini belirtiken, termometreler başkent Tokyo 38 dereceyi gösterdi.

Haberler - İHA - AP - AFP - Reuters 10.08.2022 - 10:42 | Son Güncelleme : 10.08.2022 - 10:43

Japonya'da aşırı sıcaklar bir haftada 5 kişinin ölümüne yol açtı - 1

, yaklaşık 1 aydır etki gösteren yüksek sıcaklıklarla mücadele etmeyi sürdürüyor.

Japonya'da aşırı sıcaklar bir haftada 5 kişinin ölümüne yol açtı - 2

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Afet Yönetim Ajansı, 7 Ağustos'a kadarki 1 haftalık sürede 5 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Japonya'da aşırı sıcaklar bir haftada 5 kişinin ölümüne yol açtı - 3

Bu süreçte 3 bin 982'si 65 yaş üzeri olmak üzere 7 bin 218 kişi sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık kuruluşuna başvuran 2 bin 615 kişinin ise 18 ila 65 yaş aralığında bulunduğu açıklandı.

Japonya'da aşırı sıcaklar bir haftada 5 kişinin ölümüne yol açtı - 4

TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini açıklarken, termometreler başkent Tokyo yakınındaki Saitama eyaletinde 38 dereceyi gösterdi.

Japonya'da aşırı sıcaklar bir haftada 5 kişinin ölümüne yol açtı - 5

Tokyo ve çevresindeki diğer bölgelerde de 34 derece ve üzeri sıcaklık değerleri gözlendi.

Japonya'da aşırı sıcaklar bir haftada 5 kişinin ölümüne yol açtı - 6

Sıcak çarpması uyarılarını yineleyen uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme tavsiyesinde bulundu.

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