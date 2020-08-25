Japonya’da bin 500’den fazla insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu

Japonya'da bin 500'den fazla ceset içeren tarihi bir toplu mezar bulundu. Osaka şehrinde bulunan mezarlığın 1600’lerden 1800’lere kadar uzanan Edo döneminde kullanıldığı belirtidi. Arkeologlar, bu şekilde gerçekleşen gömülerin, insanların doğal afet veya salgın esnasında aynı anda ölmüş olabileceğini gösterdiğini açıkladı.

ntv.com.tr 25.08.2020 - 16:56

Japonya’da bin 500’den fazla insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu - 1

Japonya’nın Osaka kentinde bin 500’den fazla cesedin küçük çukurlara gömüldüğü tarihi bir toplu mezar ortaya çıkarıldı. Arkeologlar mezarlığın Edo dönemine ait olduğunu açıkladı.

Japonya’da bin 500’den fazla insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu - 2

Tokugawa dönemi olarak da adlandırılan Edo dönemi  1603-1868 yılları arasını kapsıyor. 24 Mart 1603 tarihinde Edo'da (Japonya’nın bugünkü başkenti olan Tokyo’nun eski adı) Tokugawa Ieyasu tarafından Tokugawa Şogunluğu'nun kurulmasıyla başlayan periyod, 3 Mayıs 1868'de Meiji Restorasyonu'nun başlamasıyla sona erdi.

Japonya’da bin 500’den fazla insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu - 3

HAYVAN KEMİKLERİ DE BULUNDU

Osaka Şehri Eğitim Kurulu ve Osaka Şehri Kültürel Miras Derneği, 1991'den beri mezarlığın bulunduğu alanda kazı yaptıklarını belirterek, "İnsan kemikleri de dahil olmak üzere bulunan kalıntıların şu anda ayıklanıp analiz ediliyor. İnsanlara ek olarak, mezarlığın kuzey kesiminde çeşitli sayılarda domuza, güney kesiminde iki ata ve bir de kediye ait kemik bulundu” açıklamasını yaptı.

Japonya’da bin 500’den fazla insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu - 4

TARİH KİTAPLARINDA BAHSEDİLEN YEDİ YERALTI MEZARLIĞINDAN BİRİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bilim insanları keşfedilen mezarlığın, tarih kitaplarında adı geçen ve şehrin altında olduğu söylenen yedi mezardan biri olduğunu düşünüyor. Söz konusu mezarlardan "Umeda Mezarları" olarak bahsediliyor.

Japonya’da bin 500’den fazla insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu - 5

DOĞAL AFET VEYA SALGIN ESNASINDA AYNI ANDA ÖLMÜŞ OLABİLİRLER

Bununla birlikte, Osaka’daki büyük bir metro istasyonun yanında bulunan mezarlıkta özel eşyalara rastlanmaması onun halk için inşa edildiğini düşündürüyor. Araştırmacılar, bu şekilde gerçekleşen gömülerin, insanların doğal afet veya salgın sırasında aynı anda öldüğünü gösterdiğini açıkladı.
Japonya’da bin 500’den fazla insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu - 6

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