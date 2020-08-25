Japonya’da bin 500’den fazla insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu

ntv.com.tr 25.08.2020 - 16:56
Japonya’nın Osaka kentinde bin 500’den fazla cesedin küçük çukurlara gömüldüğü tarihi bir toplu mezar ortaya çıkarıldı. Arkeologlar mezarlığın Edo dönemine ait olduğunu açıkladı.
Tokugawa dönemi olarak da adlandırılan Edo dönemi 1603-1868 yılları arasını kapsıyor. 24 Mart 1603 tarihinde Edo'da (Japonya’nın bugünkü başkenti olan Tokyo’nun eski adı) Tokugawa Ieyasu tarafından Tokugawa Şogunluğu'nun kurulmasıyla başlayan periyod, 3 Mayıs 1868'de Meiji Restorasyonu'nun başlamasıyla sona erdi.
Osaka Şehri Eğitim Kurulu ve Osaka Şehri Kültürel Miras Derneği, 1991'den beri mezarlığın bulunduğu alanda kazı yaptıklarını belirterek, "İnsan kemikleri de dahil olmak üzere bulunan kalıntıların şu anda ayıklanıp analiz ediliyor. İnsanlara ek olarak, mezarlığın kuzey kesiminde çeşitli sayılarda domuza, güney kesiminde iki ata ve bir de kediye ait kemik bulundu” açıklamasını yaptı.
Bilim insanları keşfedilen mezarlığın, tarih kitaplarında adı geçen ve şehrin altında olduğu söylenen yedi mezardan biri olduğunu düşünüyor. Söz konusu mezarlardan "Umeda Mezarları" olarak bahsediliyor.