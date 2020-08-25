Japonya’da bin 500’den fazla insanın gömüldüğü toplu mezar bulundu

HAYVAN KEMİKLERİ DE BULUNDU

Osaka Şehri Eğitim Kurulu ve Osaka Şehri Kültürel Miras Derneği, 1991'den beri mezarlığın bulunduğu alanda kazı yaptıklarını belirterek, "İnsan kemikleri de dahil olmak üzere bulunan kalıntıların şu anda ayıklanıp analiz ediliyor. İnsanlara ek olarak, mezarlığın kuzey kesiminde çeşitli sayılarda domuza, güney kesiminde iki ata ve bir de kediye ait kemik bulundu” açıklamasını yaptı.