Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da 485 milyon dolar değerinde bir süperyat inşa ettiriyor. Ancak, yerel yetkililer 40 metre yüksekliğindeki yatın, Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğu için, tarihi yapının söküleceğini açıkladı. Ancak, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen köprünün sökülme kararı bazı Hollandalıları kızdırdı.

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 12:26 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 15:44

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek - 1

’da yerel yetkililer,  liman kenti Rotterdam'daki tarihi bir çelik köprünün 'un kurucusu için inşa edilen bir süperyatın geçmesini sağlamak için kısmen söküleceğini duyurdu.

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek - 2

TARİHİ KÖPRÜ SÜPERYAT İÇİN ÇOK KÜÇÜK

Bezos'un 485 milyon dolarlık devasa yatı, 1878'den kalma ve 1940'ta İkinci Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilen tarihi Koningshaven Köprüsü için fazla büyük olduğu belirtildi.

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek - 3

Rotterdam yakınlarındaki Alblasserdam'da üç direkli yatı inşa  tersane, yerel meclisten köprünün geçebilmesi için orta bölümünü kaldırmasını istedi.

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek - 4

KÖPRÜYE VERİLEN ZARARIN PARASINI ÖDEYECEK

Rotterdam belediye başkanının bir sözcüsü AFP'ye verdiği demeçte, "Denize giden tek yol bu" dedi ve Amazon sahibinin operasyonun maliyetini ödeyeceğini de sözlerine ekledi.

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek - 5

Bununla birlikte yerel konsey, 2017'deki büyük bir yenilemeden sonra Rotterdamlılar tarafından De Hef olarak bilinen köprüyü bir daha asla sökmeyeceğine dair söz vermişti. Ancak, köprünün milyarder iş insanın yatı için sökülmesi kararı bazılarını kızdırdı.

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek - 6

Ancak, Rotterdam Belediyesi, yatın inşasının yarattığı ekonomik faydalara ve istihdama vurgu yaparken, köprünün mevcut haliyle yeniden inşa edileceğine söz verdi.

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek - 7

SÖKÜM İŞLEMİ BU YAZ GERÇEKLEŞECEK

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, devasa çelik kirişli köprünün orta bölümü, 40 metre yüksekliğindeki tekneye yeterli açıklık sağlamak için kaldırılacak. İşlem birkaç hafta sürecek ve söküm işleminin bu yaz gerçekleşmesi bekleniyor.

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek - 8

57 yaşındaki Bezos, çevrimiçi kitapçı Amazon'u küresel bir alışveriş devine dönüştürdükten sonra dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. Forbes’e göre Bezos’un 177 milyar dolar net serveti bulunuyor.

Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek - 9
Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek - 10

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