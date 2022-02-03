Jeff Bezos'un 485 milyon dolarlık süperyatı Hollandalıları kızdırdı: Tarihi Koningshaven Köprüsü sökülecek

Bununla birlikte yerel konsey, 2017'deki büyük bir yenilemeden sonra Rotterdamlılar tarafından De Hef olarak bilinen köprüyü bir daha asla sökmeyeceğine dair söz vermişti. Ancak, köprünün milyarder iş insanın yatı için sökülmesi kararı bazılarını kızdırdı.