Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı

ÜNLÜLERİN EVLERİNE KOMŞU

Little Pipe Cay, ayrıca yeni sahibine kolaylık sağlamak için depo binaları ve çeşitli dükkanların bulunduğu mini bir köye de sahip. Ada aynı zamanda, Johnny Depp, Tyler Perry ve David Copperfield'ın evlerinin bulunduğu diğer adalarla da komşu.