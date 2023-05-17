Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı

Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerine ev sahipliği yapan Bahamalar'ın Exuma Cay Adalar Zinciri'ndeki Little Pipe Cay, 100 milyon dolara (yaklaşık 1,9 milyar lira) satışa çıktı. Lüks olanaklara sahip ada, Johnny Depp'in "Karayip Korsanları" serisinde ve James Bond filmi "Casino Royale"de görüldü.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 1

Bahamalar'daki 350 adadan oluşan Exumas takımadalarında yer alan Little Pipe Cay adlı ünlü ada satışa çıktı. 38 dönümlük deniz cennetinin fiyatı ise 100 milyon dolar (yaklaşık 1,9 milyar lira) olarak duyuruldu. 

DÜNYA HABERLERİ

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 2

ÜNLÜ HOLLYWOOD FİLMLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Johnny Deep’in yer aldığı Karayip Korsanları serisinde Daniel Craig’İn oynadığı James Bond filmi Casino Royal’in bazı kısımlarının çekildiği Little Pipe Cay,  500 metrekarelik ana malikanenin yanı sıra dört misafir evine ve çeşitli eğlence alanlarına sahip.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 3

Adanın yüzlerce metrelik rıhtımının ise her türlü tekneyi barındırabileceği ve biir süper yatı ağırlayabileceğini açıkladı. 

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 4

Bununla birlikte, Miami ve Palm Beach’e sadece 430 km uzaklıktaki ada; yüzme havuzu, spa ve su sporları ekipmanları gibi özellikleri ile de dikkat çekiyor.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 5

ÜNLÜLERİN EVLERİNE KOMŞU

Little Pipe Cay, ayrıca yeni sahibine kolaylık sağlamak için depo binaları ve çeşitli  dükkanların bulunduğu mini bir köye de sahip. Ada aynı zamanda, Johnny Depp, Tyler Perry ve David Copperfield'ın evlerinin bulunduğu diğer adalarla da komşu.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 6

KARDASHIAN VE BRADY TALİP

ABD basını 100 milyon dolarlık mülkün potansiyel alıcıları arasında, şu anda Bahamalar’da olan 42 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian ve Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady'nin olduğunu öne sürdü.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 7

Bahamalar’da fiyatı yarım milyon dolar ile 62 milyon dolar arasında değişen toplam 75 ada bulunuyor ve hepsi de kiralanmış durumda bulunuyor.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 8

Ancak Little Pipe Cay bağımsız bir ada olduğu için, bu durum alıcının adanın gerçek sahibi olacağı anlamına geliyor. 

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 9

Öte yandan ada, Shipston Group'un kurucusu Michael Dingman'a ait. Dingman, 1996 yılında ABD vatandaşlığından Bahama pasaportu için vazgeçti ve bu ona potansiyel olarak milyonlarca dolar vergi kazandırdı.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 10

Dingman ve ailesi tarafından, adaya  bir su filtreleme tesisi, bir tatlı su depolama sistemi, bir elektrik santrali ve bir yer altı elektrik şebekesi eklendi.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 11

Digman, 2017'de hayatını kaybettikten sonra, ailesi adayı kiralamaya başladı.

Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na ev sahipliği yaptı: Özel ada 100 milyon dolara satışa çıktı - 12

GECELİK 1,5 MİLYON LİRALIK GELİR

Adanın yıllık işletme maliyetinin yılda yaklaşık 1,5 milyon dolarr olduğu belirtilirken, aile burayı gecelik 75 bin dolardan (yaklaşık 1,5 milyon lira) kiralıyor.

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