“Justin Bieber’ın iyileşmesi altı ayı bulabilir, işitme kaybı yaşayabilir”

Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 14:57
Geçtiğimiz Cuma günü yüz felci geçirdiğini açıklayan ünlü yıldız Justin Bieber’ın iyileşmesi için altı ay beklemesinin gerekebileceği ve durumun işitme kaybına neden olabileceği açıklandı.
New York Mount Sinai tıp merkezinde yüz plastik cerrahı olan Dr. Josh Rosenberg yaptığı açıklamada, Bieber’ın hastalığını geçiren hastaların iyileşme süreçlerini izlemek için üç ila altı aya ihtiyaç olduğunu söyledi.
Rosenberg, "Justin'e iyileşmesi için birkaç ay verirdim ama insanlar sizi gerçekten şaşırtabilir, özellikle de gençler. Justin genç ve erken teşhis edildi. Hızlı bir şekilde tedavi edildi, bu iyiye işaret" ifadelerini kullandı.
Washington Üniversitesi'nde yüz felci uzmanı olan Dr. Nina Lu ise şarkıcının iyileşmesinin aylar alabileceğini belirtirken, felcin kalıcı olma ihtimalinin düşük olduğunu ve 10 hastadan yaklaşık yedisinin tam olarak iyileştiğini bildirdi.
Lu, hastaların işitme kaybı da yaşayabileceğini belirtti
Her iki uzman da Bieber'ın genç yaşı nedeniyle iyileşmesinin sadece birkaç hafta sürebileceğini belirtti.
28 yaşındaki Justin Bieber geçtiğimiz Cuma günü kendisine Ramsay Hunt sendromu teşhisi konduğunu açıklamıştı.
Bieber, yüzünün sağ tarafının felç olduğunu, sağ gözünü kırpamadığını, gülümseyemediğini ve burun deliğini hareket ettiremediğini söyledi.
Açıklamasının ardından konserlerini iptal eden 28 yaşındaki şarkıcı, Instagram'da bir videoda, "Normal olacak, sadece zamanı geldi ve ne kadar zaman olacağını bilmiyoruz ama umarım düzelir. Tanrı'ya güveniyorum ve tüm bunların bir nedeni olduğuna güveniyorum ve şu anda bunun ne olduğundan emin değilim ama dinleneceğim” şeklinde konuştu.