“Justin Bieber’ın iyileşmesi altı ayı bulabilir, işitme kaybı yaşayabilir”

Açıklamasının ardından konserlerini iptal eden 28 yaşındaki şarkıcı, Instagram'da bir videoda, "Normal olacak, sadece zamanı geldi ve ne kadar zaman olacağını bilmiyoruz ama umarım düzelir. Tanrı'ya güveniyorum ve tüm bunların bir nedeni olduğuna güveniyorum ve şu anda bunun ne olduğundan emin değilim ama dinleneceğim” şeklinde konuştu.