Kadın liderlerin bulunduğu ülkelerde Covid-19’dan ölüm oranı 6 kat daha düşük

ERKEKLERİN YÖNETTİĞİ ÜLKELERDE ÖLÜM 6 KAT DAHA FAZLA

Çalışmada, erkeklerin yönettiği ülkelerde kadın iktidarlara sahip ülkelerden altı kat daha fazla Covid-19 ölümü gerçekleştiği açıklandı. Bununla birlikte, bir milyon kişi başına düşen ortalama ölümün kadınların yönettiği ülkelerde 4,8, erkeklerin yönettiği ülkelerde ise 21 olduğu aktarıldı. Bu durum ise kadınların yürütüğü politikaların 4,3 kat daha başarılı olduğu anlamına geliyor.