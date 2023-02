Kahramanmaraş merkezli depremler dünya manşetlerinde: Yüzyılın en güçlü depremi

THE SUN'DAN YARDIM KAMPANYASI

Manşetinde The Guardian ve The Times ile aynı fotoğrafı kullanan The Sun gazetesi, deprem haberlerine "Onlara Yardım Edin" başlığını attı. Gazet ayrıca Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardımcı olmak için bir yardım kampanyası başlattı.