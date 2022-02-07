Kanada’da kamyon şoförü protestoları bir haftadır sürüyor: Başkentte OHAL ilan edildi

Ottawa Polis Kurulu Başkanı Diane Deans, yaptığı açıklamada, “Bu işgalin sekizinci günündeyiz. Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bu grup demokrasimiz için bir tehdittir. Gördüğümüz şey, bir Ottawa şehri sorunundan daha büyük. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır. Bu delilik. Buna son vermek için somut bir plana ihtiyacımız var.” dedi.

Deans, protestonun Kanada’nın tüm kentlerine yayıldığına işaret ederek, “Toplumumuzdaki bu tür terörizmin bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz” diye konuştu.