Kanada'da Katolik kiliseleri ateşe veriliyor

Aşağı Similkameen'in şefi Keith Crow, yangınların, iki hafta önce kilisede bir ayin yapan topluluktaki Katolikler için "yıkıcı" olduğunu söyledi. Ancak, yerli toplulukların daha fazla zarar gördüğü konusunda uyardı:

“Topluluklarımız eski kiliselerde mezar aramaya devam ediyor. Yatılı okulların geri kalanı araştırılmaya başladığında, ortaya çıkan acı giderek artacak; 215 sadece bir başlangıçtı."