Kanser numarası yaparak iyi niyetli insanlardan 45 bin sterlin topladı: Yardım parasını kumara ve lüks restoranlara harcadı

Haberler - ntv.com.tr 27.06.2022 - 15:21
İngiltere'nin kent şehrinde yaşayan 44 yaşındaki Nicole Elkabbas, bir GoFundMe sayfasında, yumurtalık kanseri olduğunu ve İspanya’daki bir hastanede özel bir tedavi görmek için paraya ihtiyaç duyduğunu yazdı. Kampanyaya, önceden geçirdiği bir safra kesesi ameliyatı için hastane yatağında çekilmiş bir fotoğrafını koydu ve annesinin ağzından "Nicole'un Yardımımıza İhtiyacı Var" başlığını attı.
Elkabbas’ın yalan söylediği durumunu takip eden doktorun bağış kampanyasını bulmasıyla ortaya çıktı. Buna göre Elkabbas, Kent'teki Spencer Özel Hastanesi'nde safra kesis ameliyatı oldu, hastane masrafları özel sağlık sigortası tarafından karşılandı ve hastalığının kanserle hiçbir ilgisi yoktu.
Ayrıca, bir çocuk annesi Elkabbas’ın yardım parası için gelen parayı Tottenham Hotspur biletlerine, kumar oynamaya ve lüks restoranlarda yemek için harcadığı öne sürüldü.
Diğer taraftan, hadtane fotoğrafının İspanya'da değil, Margate Hastanesi'nde çekildiğinin anlaşılmasından sonra polis, kadının kaldığını iddia ettiği Barselona'daki Teknon Clinic ile temasa geçti.
İspanyol medyasına göre klinik, Elkabbas’ın adını hiç duymadığı belirtti.
Ancak Elkabbas, Canterbury Crown Mahkemesi'ndeki görülen duruşmada, kanser olduğuna gerçekten inandığını iddia ederek suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme kadının 700 kurbanını tazmin etmek için parası olmadığını açıkladıktan sonra, sadece 5 sterlini geri ödemesi emretti.
Fakat mahkeme Elkabbas’ı sahte kanser kampanyası yoluyla Şubat ve Ağustos 2018 arasında aldığı parayla ilgili iki dolandırıcılık ve cezai mal bulundurmaktan suçlu bulundu.
Elkabbas’ı iki yıl dokuz ay hapse mahkum eden Yargıç Mark Weekes, kadının kanser numarası yaparak açtığı bağış kampanyasını "kurnaz ve manipülatif" olarak niteledi.
Weekes mahkemede Elkabbas'a hitaben "Size para yardımında bulunan kişileri tuzağa düşürmek için aldığınız tedavinin ayrıntılı ve zaman zaman grafik için sahte dökümanlarını hazırladınız. Bu arada kumar oynuyordunuz, İtalya ve İspanya'da onların pahasına alışveriş gezilerinin ve lükslerin tadını çıkarıyordunuz" dedi.