Kanser numarası yaparak iyi niyetli insanlardan 45 bin sterlin topladı: Yardım parasını kumara ve lüks restoranlara harcadı

"KURNAZ VE MANİPULATİF"

Fakat mahkeme Elkabbas’ı sahte kanser kampanyası yoluyla Şubat ve Ağustos 2018 arasında aldığı parayla ilgili iki dolandırıcılık ve cezai mal bulundurmaktan suçlu bulundu.



Elkabbas’ı iki yıl dokuz ay hapse mahkum eden Yargıç Mark Weekes, kadının kanser numarası yaparak açtığı bağış kampanyasını "kurnaz ve manipülatif" olarak niteledi.



Weekes mahkemede Elkabbas'a hitaben "Size para yardımında bulunan kişileri tuzağa düşürmek için aldığınız tedavinin ayrıntılı ve zaman zaman grafik için sahte dökümanlarını hazırladınız. Bu arada kumar oynuyordunuz, İtalya ve İspanya'da onların pahasına alışveriş gezilerinin ve lükslerin tadını çıkarıyordunuz" dedi.