Kanser tedavisinde tarihi adım! Kişiye özel aşıyla tedavi
İngiltere'deki binlerce kanser hastasının, hastalıklarıyla mücadele etmek için aşıların kullanıldığı yeni bir tedavi türünün denemelerine erişmesi bekleniyor.
HASTALARI DENEMELERLE EŞLEŞTİRECEK
Kanser hastaları için İngiltere'de umut verici bir tedavinin denemelerine başlanıyor.
BBC'nin haberine göre şimdiye kadar 30 hastane Kanser Aşısı Projesi'ne kaydoldu.
Bu sistem, mevcut Covid-19 aşılarında olduğu gibi mRNA teknolojisini kullanarak hastaları gelecek denemelerle eşleştirmek üzere planlandı.
Aşılar, kalan kanser hücrelerini tanıyıp yok etmek ve hastalığın tekrarlama riskini azaltmak için bağışıklık sistemini harekete geçirmek üzere tasarlandı.