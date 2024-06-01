Kanser tedavisinde tarihi adım! Kişiye özel aşıyla tedavi

HÜCRELERİN "MASKESİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Aşı, vücutta saklanmakta usta olan ancak daha sonra yeniden ortaya çıkan kanser hücrelerinin maskesini düşüren bir "aranan poster" gibi hareket ediyor.

Amaç, aşının bağışıklık sistemini, kalan kanser izlerini arayıp yok etmesi için harekete geçirmesi ve böylece gelecek yıllarda kansersiz olma şansını artırması.

Birmingham Queen Elizabeth Hastanesi'nden denemenin baş araştırmacısı Dr. Victoria Kunene BBC'ye şunları söyledi: “Bence bu yeni bir dönem. Umudum bunun standart bakım haline gelmesi. Hastaların kanser nüksü riskini azaltmalarına yardımcı olabilecek bir şeye sahip olmamız mantıklı.”