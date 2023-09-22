Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor

Yarasalar Covid-19 pandemisi ile bağlantıları nedeniyle kötü bir şöhrete sahip, ancak bu hayvanlar kanseri tedavi etmenin sırrını taşıyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, bazı yarasa türlerinin neredeyse 200 yıl yaşamalarına rağmen kanserli tümörlere karşı bağışıklık kazanmalarını sağlayabilen 50'den fazla benzersiz gen taşıdığını ortaya koydu. Bilim insanları yapılan çalışmanın, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasalardan esinlenen kanser tedavilerinin geliştirilmesine yönelik ilk adım olduğunu açıkladı.

Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor - 1

Yarasalar, diğer memelilerin çoğunu öldüren ya da hasta eden virüslerle normal bir şekilde yaşama konusundak yetenekleri nedeniyle bilim insanlarını yıllardır şaşırtıyor. ABD’li araştırmacılar ise yarasaların bağışıklık sistemlerini daha iyi anlayarak, insanlarda kanseri önleme ve tedavi etme yolları geliştirebileceklerine inandıklarını duyurdu.

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Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor - 2

New York'taki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olan ve çalışmanın başyazarı Armin Scheben konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor - 3

"YARASALARIN KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILMASI İÇİN İLK ADIM"

“Yarasaların DNA'sı, onların kansere direnmesini sağlayan antikanser genleri barındırıyor. Araştırmamız, yarasalarda genetik değişiklikler edinmiş tümörleri baskılayabilen birkaç gen tanımlıyor ve bu genlerin yarasaların kansere karşı direnme kabiliyetini insanlar da dahil olmak üzere diğer memelilerden daha fazla artırdığına inanıyoruz. Bulgularımız, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasadan esinlenen antikanser terapötiklerin geliştirilmesine yönelik ilk adımdır.”

Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor - 4

Diğer taraftan bilim insanları, birçok hayvanın kansere yakalanabilirdiğini, ancak yaş bir risk faktörü olduğu için çoğu hayvanın bu hastalığa yakalanacak kadar uzun süre hayatta kalamadığını belirtti. Ancak, yarasalar uzun ömürlü olduğu bazlarının 200 yıl boyunca hayatta kaldığı ve nadiren kansere yakalandıkları vurgulandı.

Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor - 5

Diğer taraftan Genome Biology and Evolution dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, Jamaika meyve yarasası ve Mezoamerika bıyıklı yarasası olmak üzere iki yarasa türünün tüm gen setini analiz etti. Ardından yarasaların genomik analizi diğer memelilerle karşılaştırıldı.

Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor - 6

46 PROTEİNDE KANSERE KARŞI GENETİK ADAPTASYON BULUNDU

Bilim insanları yarasalarda, daha önceki araştırmacıların kanseri baskıladığını belirledikleri kanserle ilgili 46 proteinde genetik adaptasyonlar buldular. Ayrıca, araştırmacılar bu hayvanlarda DNA onarımıyla ilgili altı proteinde de genetik uyarlamalar keşfetti.

Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor - 7

Makalenin yazarlarından Richard McCombie,"Yapmak istediğimiz şey, bazı türlerin kansere karşı insanlardan nasıl daha dirençli olduğu ve bu türlerin genel olarak insanlar gibi diğer memelilerden nasıl daha yavaş yaşlandığı konusundaki anlayışımızı genişletmekti." ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor - 8

Öte yandan, yarasaların Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 gibi virüslere ev sahipliği yapma ve hayatta kalma yetenekleri, uzun ömürleri ve düşük kanser oranlarıyla tanındığı belirtilen çalışmada, bu durumun yarasaları insanlar ve diğer memeliler için çıkarımlar bulmak isteyen araştırmacılar için ilginç kıldığı ifade edildi.

Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor - 9

Scheben, küresel ısınmanın enfeksiyonların yarasalardan insanlara bulaşmasını hızlandırabileceğini, bu nedenle yarasaların enfeksiyonları nasıl tolere edebildiğini anlamanın araştırmacıların antiviral yeteneklerini taklit eden tedaviler bulmalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor - 10

Scheben, "Bu genlerin nasıl çalıştığını anlamak, örneğin Covid-19'da gördüğümüz gibi insan enfeksiyonlarında ciddi sonuçlara yol açan enflamatuar aşırı tepkileri azaltarak, insan hastalıklarını önleyen veya tedavi eden İilaçların gelecekteki gelişimini destekleyebilir." dedi.

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