Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
Yarasalar Covid-19 pandemisi ile bağlantıları nedeniyle kötü bir şöhrete sahip, ancak bu hayvanlar kanseri tedavi etmenin sırrını taşıyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, bazı yarasa türlerinin neredeyse 200 yıl yaşamalarına rağmen kanserli tümörlere karşı bağışıklık kazanmalarını sağlayabilen 50'den fazla benzersiz gen taşıdığını ortaya koydu. Bilim insanları yapılan çalışmanın, insanlarda kanseri önlemek ve tedavi etmek için yarasalardan esinlenen kanser tedavilerinin geliştirilmesine yönelik ilk adım olduğunu açıkladı.
Yarasalar, diğer memelilerin çoğunu öldüren ya da hasta eden virüslerle normal bir şekilde yaşama konusundak yetenekleri nedeniyle bilim insanlarını yıllardır şaşırtıyor. ABD’li araştırmacılar ise yarasaların bağışıklık sistemlerini daha iyi anlayarak, insanlarda kanseri önleme ve tedavi etme yolları geliştirebileceklerine inandıklarını duyurdu.