Kanser tedavisinde yarasa dönemi başladı: 200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor

Makalenin yazarlarından Richard McCombie,"Yapmak istediğimiz şey, bazı türlerin kansere karşı insanlardan nasıl daha dirençli olduğu ve bu türlerin genel olarak insanlar gibi diğer memelilerden nasıl daha yavaş yaşlandığı konusundaki anlayışımızı genişletmekti." ifadelerini kullandı.