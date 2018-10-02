Katalanlar sokaklara döküldü
NTV Haber, Reuters
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde, geçen yıl yapılan bağımsızlık referandumunun birinci yıl dönümünde sokaklar hareketlendi. Bağımsızlık yanlıları Barcelona'da gösteri düzenledi. Bazı Katalanlar otoyol ve tren yollarını trafiğe kapattı, polisle göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.
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Katalonya'da bağımsızlık yanlıları bir kez daha sokağa çıktı.
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Bağımsızlık referandumunun birinci yıldönümünde Barcelona'da yüzlerce kişi hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
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"Cumhuriyet inşa ediliyor", "Sokaklar daima bizim olacak" sloganları atan kalabalık Katalan Parlamentosu önünde toplandı.
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Göstericiler polislerin geçişini önlemek için yollara barikat kurdu, polise taş attı.
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Ayrılıkçı Katalanlar, bazı otoyol ve tren yolu hatlarını trafiğe kapattı.
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Protestocuları dağıtmak isteyen polisin müdahalesi sert oldu.
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Olaylar sırasında bazı göstericiler yaralandı.
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Öğle saatlerindeyse 180 binden fazla Katalan referandumun yıldönümü dolayısıyla kent genelinde yürüyüş düzenledi.
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Grup ellerinde Katalan ayrılıkçıların bayrağı olan Estelada bayrağı ve oy sandıklarıyla yürüyerek ulusal marşı okudu.
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1 Ekim 2017'de düzenlenen referandumda halkın yüzde 90'nından fazlası İspanya'dan bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı.
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İspanya Anayasa Mahkemesi referandumu yasa dışı ilan etmiş, aralarında eski Katalonya başkanı Carles Puigdemont'un da bulunduğu bazı Katalan siyasiler hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.
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