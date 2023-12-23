Katliam planının günlüğünü tutmuş! "Her zaman öldürmek istedim"
Çekya'nın başkenti Prag silahlı saldırıyla sarsıldı. Kentin merkezindeki üniversitede bir öğrenci etrafa ateş açtı. Olayda saldırgan dahil 14 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmaya dair çarpıcı ayrıntılar var. İddia o ki saldırgan katliamın provasını yapmış, katliam planını da günlüğüne yazmış.
Çekya'nın başkenti Prag çok sayıda kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyla sarsıldı.
1999 doğumlu David Kozak, Karl Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nin terasına çıktı. Etrafa rastgele ateş açtı.