Katliam planının günlüğünü tutmuş! "Her zaman öldürmek istedim"

Çekya'nın başkenti Prag silahlı saldırıyla sarsıldı. Kentin merkezindeki üniversitede bir öğrenci etrafa ateş açtı. Olayda saldırgan dahil 14 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmaya dair çarpıcı ayrıntılar var. İddia o ki saldırgan katliamın provasını yapmış, katliam planını da günlüğüne yazmış.

Katliam planının günlüğünü tutmuş! "Her zaman öldürmek istedim" - 1

Çekya'nın başkenti Prag çok sayıda kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyla sarsıldı.

1999 doğumlu David Kozak, Karl Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nin terasına çıktı. Etrafa rastgele ateş açtı.

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Katliam planının günlüğünü tutmuş! "Her zaman öldürmek istedim" - 2

Polis operasyonuyla etkisiz hale getirilen Kozak, ölü ele geçirildi.

Saldırı sırasında kampüste büyük panik yaşandı. Üniversite yönetimi, öğrenci ve personele kendilerini sınıflara kilitlemeleri yönünde mesaj gönderdi.

Bazı öğrenciler kurşunların hedefi olmamak için binanın çatısına saklandı.

Katliam planının günlüğünü tutmuş! "Her zaman öldürmek istedim" - 3

Polis olayın terörle ilişkili olmadığını ve Kozak'ın ülke dışındaki benzer katliamlardan ilham aldığı ihtimali üzerinde duruyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail, saldırganın mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden Rusça bir günlük tuttuğunu yazdı.

Katliam planının günlüğünü tutmuş! "Her zaman öldürmek istedim" - 4

Kozak'ın günlüğünde geçen ay Rusya'da gerçekleşen bir silahlı saldırıyla ilgili tüyler ürpertici notlar aldığı ortaya çıktı.

Bryansk kentinde bir okulda iki kişiyi öldürerek intihar eden 14 yaşındaki Alina Afanaskina'nın kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Katliam planının günlüğünü tutmuş! "Her zaman öldürmek istedim" - 5

"Okulda silahlı saldırı yapmak ve muhtemelen intihar etmek istiyorum" yazan Kozak, planını Telegram üzerinden paylaştı.

Kozak paylaşımında "Her zaman öldürmek istedim, gelecekte hep bir manyak olacağımı düşündüm." ifadelerini de kullandı.

Katliam planının günlüğünü tutmuş! "Her zaman öldürmek istedim" - 6

Bu sözlerden yalnızca 5 gün sonra Prag yakınlarındaki Klanovicky ormanında bir baba ve kızı ölü olarak bulundu.

Çekya polisi,, bu cinayetlerden de David Kozak'ın sorumlu olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Katliam planının günlüğünü tutmuş! "Her zaman öldürmek istedim" - 7

Kozak'ın üniversite saldırısından kısa süre önce, aile evinde babasını öldürdüğü de belirtiliyor.

Soruşturmayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, Prag merkezinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildi.

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