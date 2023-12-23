Kozak'ın günlüğünde geçen ay Rusya'da gerçekleşen bir silahlı saldırıyla ilgili tüyler ürpertici notlar aldığı ortaya çıktı.



Bryansk kentinde bir okulda iki kişiyi öldürerek intihar eden 14 yaşındaki Alina Afanaskina'nın kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.