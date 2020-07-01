Kaybolan kedisi 12 yıl sonra geri döndü

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin ortasındaki İngiltere’de, sosyal medya kullancılarını gülümseten bir olay yaşandı. Vicky Swinson adlı kadın 12 yıl önce kaybettiği “Gucci” adlı kedisine tekrar kavuştu.

01.07.2020 - 15:19

Kaybolan kedisi 12 yıl sonra geri döndü - 1

12 YIL ÖNCE EVDEN KAÇTI

İngiltere’nin Leeds şehrinde yaşayan Wicky Swinson adlı kadın 2008 yılında Morley şehrine taşınırken o sıralarda 3 yaşında olan “Gucci” adlı kedisi kaçtı. Aylarca eski evi ile yeni evi arasındaki 3 kilometrelik yolda arama yapan kadın sonuç alamadı.

Kaybolan kedisi 12 yıl sonra geri döndü - 2

Ancak, 31 yaşındaki Swinson, iki hafta önce gelen bir çağrıyla hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. Bir veteriner, tedavi için getirlen kedinin mikroçipinde kendisine ait iletişim bilgilerinin bulunduğunu söyledi.

Kaybolan kedisi 12 yıl sonra geri döndü - 3

Ardından, Gucci’nin yıllarca hayvansever biri tarafından sokakta bakıldığı ve zayıfladığı için veterinere götürüldüğü ortaya çıktı.

Kaybolan kedisi 12 yıl sonra geri döndü - 4

"MİLYONDA BİR GÖRÜLECEK ŞANS"

Swinson, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Arama geldiğinde şoka girdim. Gittiğinde çok üzülmüştüm. Bir daha Gucci’yi göreceğimi düşünmüyordum. Tüm işlerimi bırakıp veterinere koştum. Onu elimde tutana kadar olayın gerçek olduğuna inanamadım. Bunun milyonda bir görülecek bir şans olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Kaybolan kedisi 12 yıl sonra geri döndü - 5

"AYLAR SONRA İLK GÜZEL HABER"

Swinson, Gucci'nin tedavisinin sürdüğünü ve şu anda sağlığının yerinde olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, "mucize" kavuşma sosyal medyada kısa sürede trend haline geldi. Kullancılar Swinson'ı tebrik ederek, ona kedisiyle birlikte mutlu bir yaşam temennilerinde bulundu. Kullanıcılardan bazıları corona virüs salgını ile zorlu bir mücadele yürüten İngiltere'de, aylar sonra  ilk defa  güzel bir haber aldıklarını yazdı.

Diğer taraftan İngiltere'de yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 44 bin ölüm ve 310 bini aşkın vaka bildirildi. 

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