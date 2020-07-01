Kaybolan kedisi 12 yıl sonra geri döndü

01.07.2020 - 15:19
İngiltere’nin Leeds şehrinde yaşayan Wicky Swinson adlı kadın 2008 yılında Morley şehrine taşınırken o sıralarda 3 yaşında olan “Gucci” adlı kedisi kaçtı. Aylarca eski evi ile yeni evi arasındaki 3 kilometrelik yolda arama yapan kadın sonuç alamadı.
Ancak, 31 yaşındaki Swinson, iki hafta önce gelen bir çağrıyla hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı. Bir veteriner, tedavi için getirlen kedinin mikroçipinde kendisine ait iletişim bilgilerinin bulunduğunu söyledi.
Ardından, Gucci’nin yıllarca hayvansever biri tarafından sokakta bakıldığı ve zayıfladığı için veterinere götürüldüğü ortaya çıktı.
Swinson, Gucci'nin tedavisinin sürdüğünü ve şu anda sağlığının yerinde olduğunu sözlerine ekledi.
Öte yandan, "mucize" kavuşma sosyal medyada kısa sürede trend haline geldi. Kullancılar Swinson'ı tebrik ederek, ona kedisiyle birlikte mutlu bir yaşam temennilerinde bulundu. Kullanıcılardan bazıları corona virüs salgını ile zorlu bir mücadele yürüten İngiltere'de, aylar sonra ilk defa güzel bir haber aldıklarını yazdı.
Diğer taraftan İngiltere'de yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 44 bin ölüm ve 310 bini aşkın vaka bildirildi.