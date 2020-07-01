Kaybolan kedisi 12 yıl sonra geri döndü

"AYLAR SONRA İLK GÜZEL HABER"

Swinson, Gucci'nin tedavisinin sürdüğünü ve şu anda sağlığının yerinde olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, "mucize" kavuşma sosyal medyada kısa sürede trend haline geldi. Kullancılar Swinson'ı tebrik ederek, ona kedisiyle birlikte mutlu bir yaşam temennilerinde bulundu. Kullanıcılardan bazıları corona virüs salgını ile zorlu bir mücadele yürüten İngiltere'de, aylar sonra ilk defa güzel bir haber aldıklarını yazdı.

Diğer taraftan İngiltere'de yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 44 bin ölüm ve 310 bini aşkın vaka bildirildi.