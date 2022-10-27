Kayıp kadın, 7 metre uzunluğundaki pitonun midesinde bulundu

Endonezya Herpetofauna Vakfı direktörü Nathan Rusli, "Onların vücudu devasa bir kışkaç gibi çalışıyor. Önce bedenlerini insanların etrafına sarıyorlar. Ardından sizi öyle bir sıkıyorlar ki nefes alamıyorsunuz Yılanın üst ve alt çenesi çeşitli bağlarla birbirine bağlıdır, oldukça esnektir. Kafalarından daha büyük avları yutabilirler” dedi.

Rusli ayrıca, son olaydaki yılanın türünü ağsı piton olarak açıkladı.