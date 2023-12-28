Kayıp Malezya uçağında yeni iddia: "Yanlış yerde arıyorduk, pilot uçağı hiç bakmadığımız bir yere bilerek düşürdü"

Bazı teoriler onun yardımcı pilotunu kokpitin dışında bıraktığı, tüm iletişimi kapattığı, ana kabinin basıncını düşürdüğü ve ardından uçağı devre dışı bırakarak yakıtı bitene kadar otomatik pilotta uçmaya devam ettiği yönünde.

Kuala Lumpur'daki söylentilere göre kişisel sorunları arasında, eşi Fizah Khan'la olan ayrılığı ve akrabası olan muhalefet lideri Anwar Ibrahim'in, uçuştan kısa bir süre önce sodomi suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılmasına duyduğu öfke de yer alıyordu.