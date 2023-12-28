Kayıp Malezya uçağında yeni iddia: "Yanlış yerde arıyorduk, pilot uçağı hiç bakmadığımız bir yere bilerek düşürdü"
Eski bir deniz subayına göre Mazelya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı kayıp uçak bunca zamandır yanlış yerde aranıyordu. Bir yılı aşkın süre arama çalışmalarında görev alan subay, pilotun uçağın bilinçli olarak keşfedilmemiş bir bölgeye düşürdüğünü iddia ediyor.
Kayıp Malezya uçağını bulmak için 12 ay boyunca çalışmalara katılan eski bir deniz subayı, uçağın Hint Okyanusu'nun derinliklerinde hiç keşfedilmemiş bir bölgeye pilotu tarafından kasten düşürüldüğüne inanıyor.
41 yaşındaki Peter Waring, 8 Mart 2014'te kayboluşundan 6 ay sonra MH370 sefer sayılı uçuştaki 239 yolcuyu bulmak için uluslararası arama çalışmalarına çağrılmıştı.
Uçağın Güney Hint Okyanusu'na düştüğü düşünülüyor. Ancak yaklaşık 10 yıldır hükümet destekli ve özel birçok araştırma yapılasına rağmen herhangi bir önemli bilgi ortaya çıkarılamadı.