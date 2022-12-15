Kedilerle ilgili yeni keşif: Anavatanı Mezopotamya mı?

DÜNYANIN İLK UYGARLIKLARINA SAHİP

Binlerce yıl önce, eski Mezopotamya'da bilinen en eski uygarlık olan eski Sümerler, dünyanın herhangi bir yerindeki ilk insan uygarlığı olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası’nda yer alan ve hakkında çalışmaların sürdüğü Şanlıurfa’da yer alan Göbeklitepe’nin ise tarihinin daha eski olabileceği düşünülüyor.