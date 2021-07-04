Kıbrıs Rum kesiminde iki gündür devam eden yangın kısmen kontrol altına alındı

Kıbrıs Rum kesiminde 4 kişinin ölümüne neden olan ve iki gündür devam eden yangın kısmen kontrol altına alındı.

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Anadolu Ajansı 04.07.2021 - 18:54

Kıbrıs Rum kesiminde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kıbrıs Rum kesiminde dün öğle saatlerinde başlayan ve iki gündür devam eden büyük yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.









Rum basınında yer alan habere göre, Rum İtfaiye Sözcülüğünden yapılan açıklamada, yangının devam ettiği aktif cephe bulunmadığı ancak bölge bölge yeniden alevlenmeler görüldüğü kaydedildi.



Açıklamada, yeniden alevlenme olan bölgelerde mücadelenin devam ettiği ve gece sıcaklık düşünceye kadar yangının kontrol altına alınmış sayılamayacağı belirtildi.





Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarına göre, yangında 7 köyde 50 civarı evin hasar gördüğünü açıkladı.



Yangının başladığı Limasol'a bağlı Arakapa köyünde ise 9 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.





Yangın söndürme çalışmaları için Yunanistan'dan iki yangın söndürme uçağı ve 25 personel daha gelerek çalışmalara başladı.



İsrail'den gelen iki yangın söndürme uçağı da her olasılığa karşı hazır bekletiliyor.

YANGIN RÜZGARIN DA ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI



Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıkmıştı.



Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle Rum kesimindeki bazı köyler boşaltılmıştı.



Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesilmişti.





Yetkililer, yangında geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtmişti.



Rum hükümeti, yangının söndürülebilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve İsrail'den yardım talebinde bulunmuştu.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'daki yangının sündürülmesi için yardıma hazır olduklarını iletmiş, Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söylemişti.

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