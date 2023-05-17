Kim Jong-un Kuzey Kore'nin ilk askeri casus uydusunu inceledi: Güney Kore'den tepki

GÜNEY KORE'DEN TEPKİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin henüz uydunun fırlatılmasıyla ilgili uluslararası yetkilileri bilgilendirmediği ve fırlatılması durumunda bunun "bölgesel barış ve istikrarı tehdit edeceği" vurgulandı.