Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti

Tatbikatlar, Güney Kore ve Japonya'nın, Kuzey Kore'nin denize çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Bu tatbikat, yaklaşık iki aydan beri gerçekleşen ilk bu bu türden füze denemesiydi.