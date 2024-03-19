Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un savaş tatbikatlarına katılmaya devam ediyor. Kim Jong Un bu sefer de roketatarları test ettiği ve atış eğitimlerine önderlik ettiği bir tatbikata katıldı. Kuzey Kore lideri füzelerin ülkesi için "temel merkezi saldırı aracı" olduğunu vurguladı. Butürden bir füze tatbikatı uzun aranın ardından ilk kez yapıldı.
FÜZE TATBİKATINA KATILDI
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore arasında genişleyen askeri işbirliğinin devam ettiği günlerde misilleme amacıyla tatbikatlara katılmaya devam ediyor.
Devlet medyası KCNA'nın yaptığı açıklamaya göre, Kim Jong Un, batı bölgesindeki topçu birliklerinin "devasa boyutlardaki" roketatarlarının atış tatbikatlarını denetledi.
Kiuzey Koreli lider, geçtiğimiz günlerde ordunun envanterine yeni eklediği tanklarda deneme sürüşü gerçekleştirmişti.