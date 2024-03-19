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Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un savaş tatbikatlarına katılmaya devam ediyor. Kim Jong Un bu sefer de roketatarları test ettiği ve atış eğitimlerine önderlik ettiği bir tatbikata katıldı. Kuzey Kore lideri füzelerin ülkesi için "temel merkezi saldırı aracı" olduğunu vurguladı. Butürden bir füze tatbikatı uzun aranın ardından ilk kez yapıldı.

Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti - 1

FÜZE TATBİKATINA KATILDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore arasında genişleyen askeri işbirliğinin devam ettiği günlerde misilleme amacıyla tatbikatlara katılmaya devam ediyor.

Devlet medyası KCNA'nın yaptığı açıklamaya göre, Kim Jong Un, batı bölgesindeki topçu birliklerinin "devasa boyutlardaki"  roketatarlarının atış tatbikatlarını denetledi.

Kiuzey Koreli lider, geçtiğimiz günlerde ordunun envanterine yeni eklediği tanklarda deneme sürüşü gerçekleştirmişti.

GALERİYE GİT: KIM JONG UN TANKIN BAŞINA GEÇTİ

DÜNYA HABERLERİ

Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti - 2

Tatbikatlar, Güney Kore ve Japonya'nın, Kuzey Kore'nin denize çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmesinden bir gün sonra gerçekleşti. 

Bu tatbikat, yaklaşık iki aydan beri gerçekleşen ilk bu bu türden füze denemesiydi.

Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti - 3

ROKETATARLAR TEST EDİLDİ

Devlet medyası, Kim'in 600 milimetrelik roketatarları test etmeyi ve operatörlerin hazırlık durumunu geliştirmeyi amaçlayan tatbikatlara liderlik ettiğini söyledi.

Tatbikatlarda ayrıca roketatar mermisinin hedefin üzerinde havada patlatılması da simüle edildi.

Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti - 4

KIM JONG UN ASKERLERİNİ ÖVDÜ

Birliğin ani gelişen bir savaş durumunda "yüksek hareket kabiliyeti ve güç" sergileyerek Kuzey Koreli liderin övgüsünü kazandığı belirtildi.

KCNA'ya göre Kim askerler hakkında, "Askerler mükemmel nişancılıklarını ve savaşa hazırlıklı olduklarını tam olarak gösterdiler" diye konuştu.

Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti - 5

"TEMEL MERKEZİ SALDIRI ARACI"

Kim, topçu kuvvetlerini modernize etme ve büyütme çağrısında bulunarak, roketatarların savaş hazırlıklarında "temel merkezi saldırı aracı olarak" görev alacaklarını vurguladı.

Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti - 6

Pyongyang, askeri anlaşmayı iptal ederek ve Güney Kore'yi düşman devlet ilan ederek onlarca yıldır sürdürdüğü Korelerarası ilişkileri koparmıştı.

Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti - 7

FÜZE ATILMASI SAVAŞ DEMEK

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Kuzey'in çoklu roketatarlarından kaynaklanan tehditler sorulduğunda, Pyongyang'ın Güney'e füze fırlatması halinde bunun "bir savaş oluşturacağını" ve güçlü bir misillemeye yol açacağını söyledi.

Kim Jong Un savaş tatbikatında: Roketatarları test etti - 8
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