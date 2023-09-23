"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor
Sicilya Adası'nın kuzeyindeki Palermo kenti çevresinde önceki gün başlayan orman yangınları devam ediyor. Gün boyu havadan ve karadan yangınları söndürmek için müdahale eden itfaiye ekipleri, havanın kararmasıyla çalışmalarını karadan yürütüyor. Yangınların tehdit ettiği bazı yerleşim yerleri tahliye edilirken, Ada'nın doğusunda "kırmızı alarm" verildi.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, Palermo kentinin Brancaccio kesiminde makilik alanda çıkan yangının endişeye yol açtığı, bazı sakinlerin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.