"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor

Sicilya Adası'nın kuzeyindeki Palermo kenti çevresinde önceki gün başlayan orman yangınları devam ediyor. Gün boyu havadan ve karadan yangınları söndürmek için müdahale eden itfaiye ekipleri, havanın kararmasıyla çalışmalarını karadan yürütüyor. Yangınların tehdit ettiği bazı yerleşim yerleri tahliye edilirken, Ada'nın doğusunda "kırmızı alarm" verildi.

"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor - 1

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Palermo kentinin Brancaccio kesiminde makilik alanda çıkan yangının endişeye yol açtığı, bazı sakinlerin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

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"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor - 2

Özellikle Palermo vilayetine bağlı Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta ve Prizzi beldelerindeki yangınlara müdahalelerin sürdüğü ifade edildi.

"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor - 3

Gratteri'de yangınlar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor - 4

Yangınlara karadan ve havadan yangın söndürme uçaklarıyla ve gönüllülerin yardımıyla müdahale edildiği aktarıldı.

"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor - 5

"KIRMIZI ALARM" VERİLDİ

İtalya Sivil Savunma Ajansı da Sicilya’daki yangınlar nedeniyle adanın doğusundaki Messina, kuzeydeki Palermo ve batısındaki Trapani'de "kırmızı alarm" verdi.

"Kırmızı alarm" verildi: İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınları sürüyor - 6

Sicilya'da bu yıl, temmuz ve ağustos aylarında makilik alanlarda çıkan yangınlar, bazı noktalarda yerleşim yerlerini de etkilemiş ve hasara yol açmıştı.

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