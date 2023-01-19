Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı?

Ünlü fizikçi Albert Einstein tarafından hayata geçirilen ve 75 yılı aşkın bir süredir insanlığın kendi kendini yok etme süresini belirleyen Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock) güncelleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı devam ederken, dünya çapında tahribat yaratan iklim felaketleri ve ekonomik krizler nedeniyle saatin geriye alınması beklenmiyor. Peki insanlığın olası bir nükleeer felakette yok olma süresini tahmin edebilir misiniz? İşte yıllar içinde değişen Kıyamet Günü Saati hakkında çarpıcı bilgiler...

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 1

Önde gelen bilim ve güvenlik uzmanlarının insan varlığının tehlikeleri hakkındaki yargılarını temsil eden "Kıyamet Günü Saati"ne (Doomsday Clock) bir güncelleme geliyor.

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 2

Bulletin of Atomic Scientists (Atomik Bilimciler Bülteni) 24 Ocak’ta Türkiye saati ile 18:00’de sembolik saatin güncelleneceğini duyurdu. Bilim insanları, bu saati "insanlığın kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğunun bir metaforu" olarak tanımlıyor.

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 3

Bununla birlikte Kıyamet Günü Saati’nin güncellenme kararı  Bulletin of Atomic Scientists'ın bilim ve güvenlik kurulu ile 11 Nobel ödüllü kişinin de yer aldığı bir kurul tarafından alındı. 

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 4

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİLİ OLACAK

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı için Rusya-Ukrayna savaşının, biyolojik tehditlerin, nükleer silahların yayılmasının, devam eden iklim krizinin, devlet destekli dezenformasyon kampanyalarının ve yıkıcı teknolojilerin dikkate alınacağını belirtti.

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 5

İNSANLIK ŞU ANDA KENDİ SONUNA GETİRMEYE 100 SANİYE KADAR YAKIN

Bununla birlikte, Kıyamet Günü Saati’in yelkovan ve akrebi şu anda gece yarısına 100 saniye kalaya ayarlı şekilde bulunuyor. Gece yarısı ise nükleer felaketi gösteriyor.. Yani, insanlık şu an sahip olduğu nükleer silahların tamamının kullanılması ile 100 saniye içinde kendini yok edebilir. Başlangıçta saat gece yarısına yedi dakika olarak ayarlanmıştı.

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 6

Kıyamet Günü ihtimalinin şimdiye kadarki en uzun süresi ise, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 17 dakika olarak kayıtlara geçmişti.

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 7

EINSTEIN VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN KURULDU

Öte yandan, Bulletin of Atomic Sciencists adlı kurum 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu. 1947'de felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü  Saati fikri hayata geçirildi. 

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 8

Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi.

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 9

Saatin 1 dakika ileri alınmasıyla 11 Ocak 2012'de saat 23:55'i göstermiş, 2015'te iki, 2017'de ise yarım dakika ileri alınarak 23:57:30'u göstermeye başlamıştı.

Kıyamet Günü Saati güncelleniyor: İnsanlığın kendi kendini yok etmesine kaç dakika kaldı? - 10

2020 yılında ABD ve Rusya arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nın bitmesi, ABD ve İran arasındaki kızışmalar ve iklim değişikliğine karşı savaşın başarısızlığı yüzünden saat gece yarısına 1 dakika 40 saniye kalaya ayarlanmıştır.

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