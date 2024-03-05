Kızıl Gezegen Dune'u örnek alıyor: Mars'ı dünyalaştırmak mümkün mü?

Mars'ın dünyalaştırılması da buna benzer zorluklara çözüm bularak gerçekleştirilebilir. Örneğin, gezegenin manyetik alanının olmaması, güneş radyasyonunun atmosferi buharlaştırmasına neden olabilir. Bu durumu çözmek için yapay bir manyetik alan oluşturulması gibi çözümler önerilmektedir. Ancak, bu stratejilerin gerçekleştirilmesi uzun vadeli ve karmaşık bir süreç gerektirecektir.