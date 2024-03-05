Kızıl Gezegen Dune'u örnek alıyor: Mars'ı dünyalaştırmak mümkün mü?
Bilim insanları, Mars'ı gelecekteki insan kolonileri için yaşanabilir bir Dune gezegenine dönüştürme fikrini araştırıyorlar.
Dune'un kurgusal çöl gezegeni Arrakis'in hikayesi, Mars'ın da benzer bir dönüşüm geçirebileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar, bu kurgusal dünyadan ilham alarak, Mars'ı insanlar için yaşanabilir ve nefes alınabilir bir dünya haline getirmek için çeşitli bilim-kurgu benzeri stratejiler üzerinde çalışıyorlar.