Kızıl saçlılar buluştu
Hollanda dikkat çeken bir festivale ev sahipliği yaptı. Doğuştan kızıl saçlı binlerce kişi Tilburg kentinde buluştu.
Doğal kızıl saçlı binlerce kişi biraraya geldi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
Doğal kızıl saçlı binlerce kişi biraraya geldi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
Festivalin adresi Hollanda'daydı. Tilburg kenti geleneksel kızılsaçlılar festivaline ev sahipliği yaptı.
üç gün sürecek festivale farklı ülkelerden 5 bin kişi katıldı.
Etkinlikte fotoğraf çekimleri, resim yapma ve el işleri gibi etkinlikler düzenlendi.
Hollanda'daki festivalin dikkat çekici bir geçmişi var. Festival 2005'te amatör ressam Bart Rouwenhorst'un kızıl saçlı 15 model bulmak için gazeteye ilan vermesiyle ortaya çıktı. İlana 150 kişi başvurdu.
Rouwenhorst hepsiyle fotoğraf çektirmek için biraraya geldi. Ardından bu etkinliği geleneksel hale dönüştürmeye karar verdi.
Doğuştan kızıl saçlıların dünya nüfusuna oranı yüzde 1 ila yüzde 2'yle sınırlı. Kuzey ve kuzeybatı Avrupa ülkelerinde "kızılsaç"a daha sık rastlanılıyor.