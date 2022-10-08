KKTC'de Maraş açılımının ikinci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

TÜRKİYE MARAŞ AÇILIMINI DESTEKLEDİ

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa artık yan yana yaşayan, iki egemen devletin iş birliğiyle burada bir anlaşma olabilir. Artık ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Ana vatan olan olarak Türkiye'nin de söyleyecekleri önemlidir. Yeni siyaseti (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) destekleyen Türkiye, Maraş açılımına da onay verdi" diye konuştu.



Maraş'ın açılmasının dünyada da gündeme geldiğini ifade eden Tatar, "Burayı insanlık için açtık. Burası tarihi, geçmişi ve imkanlarıyla değerli bir yer. Bu denizin Kıbrıs'ındır, bu denizde Kıbrıslı Türklerin de payı vardır" dedi.