Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor

Yunanistan'da yangınlar 5’inci gününde de kontrol altına alınamadı. Ülkenin dört bir yanında etkili olan yangınlar Meriç'ten Atina'nın kuzeybatısına kadar 60'tan fazla noktada devam ediyor. Onlarca yerleşim birimi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aralarında, okul, kilise gibi kamu binalarının da bulunduğu birçok yapı ve ev yandı. Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan orman yangınları Meriç'e ve Rodop'a da sıçradı. Meriç ve Dedeağaç'ta çok sayıda yerleşim birimi yangından etkilendi.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 1

Meriç'teki yangın, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı'na da sıçradı.

DÜNYA HABERLERİ

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 2

Yangının Dedeağaç Üniversite Hastanesi avlusuna kadar ulaşması üzerine, hastane dün tahliye edildi. Hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere sevk edilirken, bir kısmının tedavisi ise Dedeağaç Limanı'na kurulan çadırlarda ve bir feribotta sürdürüldü.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 3

Dedeağaç'ta yaklaşık 130 kişinin misafir edildiği huzurevi de tedbiren boşaltıldı.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 4

Bölgedeki çoğu yolun kapalı olması nedeniyle Selanik'e ve Avrupa'ya gitmek isteyenlere Bulgaristan üzerinden Selanik'e geçip, yollarına oradan devam etmeleri tavsiye edildi.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 5
Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 6

Gümülcine ve köylerinin de içinde bulunduğu Rodop ilinde 21 Ağustos'ta başlayan yangın, yoğun olarak Türklerin yaşadığı birçok köyü etkisi altına aldı.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 7

Başkent Atina'nın kuzeybatısındaki Aspropirgos'ta 22 Ağustos'ta başlayan yangın, yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinde zarara yol açtı. Bazı evler yangından hasar görürken, yangın bazı depo ve fabrikalara da sıçradı. Bölgedeki yangın Elefsina'daki askeri havaalanına yaklaşınca askeri personel ve itfaiye ekipleri alarma geçti.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 8

Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia'da bulunan ormanlık alanda 21 Ağustos'ta çıkan yangın 3'üncü gününde de kontrol altına alınamadı.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 9

Attiki Bölgesi'ndeki Fili'de çıkan yangın Kliston Manastırı'na yaklaştı. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi'ne (EMAK) bağlı ekipler, manastırda bulunan rahipleri ve vatandaşları tahliye etti.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 10

YANGINLARDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangınlar, biri Viotia'da biri Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) olmak üzere 21 Ağustos'ta 2 kişi yaşamını yitirdi.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 11

Dün ise Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında, Yunanistan'a Meriç'ten geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 12

Böylelikle, Yunanistan'da yangın nedeniyle iki günde hayatını kaybeden kişi sayısı 20 oldu.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 13

YANGINLARLA MÜCADELE VE ULUSLARASI DESTEK

Yunanistan'da yangınlarla mücadelede itfaiye teşkilatına, polis, asker, sahil güvenlik ve gönüllüler de destek verdi.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 14

Yunanistan'ın Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına yaptığı başvuru olumlu karşılandı. Desteğe ilk etapta, Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gelirken, Çekya, Hırvatistan, Almanya ve Sırbistan’da bu talebe olumlu yanıt veren ülkelerden oldu.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 15

Türkiye de Yunanistan'a destek teklifinde bulundu.

Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor - 16
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