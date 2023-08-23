Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor

Yangının Dedeağaç Üniversite Hastanesi avlusuna kadar ulaşması üzerine, hastane dün tahliye edildi. Hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere sevk edilirken, bir kısmının tedavisi ise Dedeağaç Limanı'na kurulan çadırlarda ve bir feribotta sürdürüldü.