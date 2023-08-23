Komşuda yangınların 5'inci günü: Alevler kontrol altına alınamıyor
Yunanistan'da yangınlar 5’inci gününde de kontrol altına alınamadı. Ülkenin dört bir yanında etkili olan yangınlar Meriç'ten Atina'nın kuzeybatısına kadar 60'tan fazla noktada devam ediyor. Onlarca yerleşim birimi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aralarında, okul, kilise gibi kamu binalarının da bulunduğu birçok yapı ve ev yandı. Çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan orman yangınları Meriç'e ve Rodop'a da sıçradı. Meriç ve Dedeağaç'ta çok sayıda yerleşim birimi yangından etkilendi.
Meriç'teki yangın, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı'na da sıçradı.