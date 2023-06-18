Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic (sağda), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde Mrcajevaca ve Slatina arasındaki köprünün sütunlarından birinin sağlam olmadığını fark ederek gerekli uyarılarda bulunan ve Türk vatandaşlarının hayatını kurtaran Bogosavljevic'e (solda) teşekkür etti.