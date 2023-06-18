Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı

Sırbistan'da iki gündür etkili olan sağanakların ardından meydana gelen sel sonucu 52 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi. Sel sonucu çok sayıda evi ve iş yerini su basarken yüzlerce kişi de tahliye edildi. Selin vurduğu ülkede en çok konuşulan ise Türk vatandaşlarının hayatını kurtaran Nemanja Bogosavljevic isimli vatandaş oldu. Bogosavljevic, selde yıkılan köprünün tehlike altında olduğunu fark ederek, gösterdiği hızlı tepkiyle Türk vatandaşlarının içinde bulunduğu otobüsün kaza yapmasını engelledi.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 1

Sırbistan'da iki gündür etkili olan sağanakların ardından meydana gelen sel sonucu 52 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 2

Ülkede sel sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su basarken yüzlerce kişi de tahliye edildi.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 3

Selin vurduğu ülkede en çok konuşulan ise Türk vatandaşlarının hayatını kurtaran Nemanja Bogosavljevic isimli vatandaş oldu.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 4

Bogosavljevic, selde yıkılan köprünün tehlike altında olduğunu fark ederek, gösterdiği hızlı tepkiyle Türk vatandaşlarının içinde bulunduğu otobüsün kaza yapmasını engelledi.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 5

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic (sağda), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde Mrcajevaca ve Slatina arasındaki köprünün sütunlarından birinin sağlam olmadığını fark ederek gerekli uyarılarda bulunan ve Türk vatandaşlarının hayatını kurtaran Bogosavljevic'e (solda) teşekkür etti.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 6

Vesic, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sabah 06.00 sularında sel nedeniyle köprü sütunlarından birisinin dengede olmadığını gözlemleyen Bogosavljevic, hemen trafik polisini aradı. Ardından köprüye doğru ilerleyen otobüsü gördü. Arabasıyla otobüsün önünü kesti ve köprüyü geçmelerine izin vermedi. Trafik polisi de olay yerine gelerek içerisinde Türk vatandaşlarının bulunduğu otobüsün köprüden geçişine izin vermedi."

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 7

"O GERÇEK BİR KAHRAMAN"

Yaşananlardan 10 dakika sonra köprünün yıkıldığını aktaran Vesic, "Oradaki herkes köprünün yıkılışına şahit oldu. Nemanja büyük bir trajediyi engelledi. O gerçek bir kahraman." ifadelerini kullandı.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 8

BÜYÜKELÇİ AKSOY DA TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da sosyal medya hesabında Bakan Vesic'in paylaşımına yer vererek, Sırpça, "Kazayı önleyen ve vatandaşlarımızın hayatını kurtaran Nemanja'ya teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 9

Bu arada, Bogosavljevic'in telefon kamerasıyla kaydettiği köprünün yıkılma anı halk arasında endişe oluştururken büyük bir kazanın önlenmiş olması ise sevindirdi.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 10

52 ŞEHİR VE İLÇEDE OHAL İLAN EDİLDİ

Sırbistan'da iki gündür etkili olan sağanakların ardından meydana gelen sel sonucu 52 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 11

Yerel medyada yer alan haberlerde, sel sonucu çok sayıda evi ve iş yerini su bastığı, yüzlerce kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 12

İtfaiye ekiplerinin sel bölgesinde botlarla yardım ulaştırdığı aktarılan haberlerde, Sırbistan ordusunun ise Trnavica nehri üzerine geçici köprü kurduğu kaydedildi.

Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 13
Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı - 14
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