Köprünün yıkılacağını anladı, Türk vatandaşlarının hayatını kurtardı
Sırbistan'da iki gündür etkili olan sağanakların ardından meydana gelen sel sonucu 52 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi. Sel sonucu çok sayıda evi ve iş yerini su basarken yüzlerce kişi de tahliye edildi. Selin vurduğu ülkede en çok konuşulan ise Türk vatandaşlarının hayatını kurtaran Nemanja Bogosavljevic isimli vatandaş oldu. Bogosavljevic, selde yıkılan köprünün tehlike altında olduğunu fark ederek, gösterdiği hızlı tepkiyle Türk vatandaşlarının içinde bulunduğu otobüsün kaza yapmasını engelledi.
Sırbistan'da iki gündür etkili olan sağanakların ardından meydana gelen sel sonucu 52 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi.