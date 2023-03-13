Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın büyük kızı Prenses İman, Yunan asıllı ve Venezuela doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi.
26 yaşındaki Prenses İman ile 28 yaşındaki Thermioti'nin düğün töreninin bir bölümü Ürdün'de televizyonlardan canlı yayınlandı.
Prenses İman, nikahın yıkıldığı salona ağabeyi veliaht Prens Hüseyin ile birlikte geldi.
Nikahın yapılmasının ardından gelin ve damat Kuran-ı Kerim'den ayetler okudu.
Törenin ardından gelin ve damat düğün pastası kesti.
Düzenlenen eğlencede konuşan Ürdün Kraliçesi Raina, kızını evlendirmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.
Prenses İman'ın evlendiği Thermioti, 1994'te Venezuela'nın başkenti Karakas'ta doğdu. Yunan asıllı olan Thermioti, New York'ta yatırımcı olarak çalışıyor.
Kral Abdullah'ın veliaht Prens Hüseyin ve Prenses İman dışında 23 ve 18 yaşında iki çocuğu daha bulunuyor.
Veliaht Prens Hüseyin de Suudi işadamının kızı Rajwa el Saif ile 1 Haziran'da evlenecek.