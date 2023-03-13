Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, büyük kızı Prenses İman evlendi. Damat, Yunan asıllı ve New York'ta yatırımcı olarak çalışıyor. Görkemli düğün töreni televizyondan da canlı yayınlandı

Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı - 1

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın büyük kızı Prenses İman, Yunan asıllı ve Venezuela doğumlu Cemil Alexander Thermioti ile evlendi.

Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı - 2

26 yaşındaki Prenses İman ile 28 yaşındaki Thermioti'nin düğün töreninin bir bölümü Ürdün'de televizyonlardan canlı yayınlandı.

Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı - 3

Prenses İman, nikahın yıkıldığı salona ağabeyi veliaht Prens Hüseyin ile birlikte geldi.

Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı - 4

Nikahın yapılmasının ardından gelin ve damat Kuran-ı Kerim'den ayetler okudu.

Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı - 5

Törenin ardından gelin ve damat düğün pastası kesti.

Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı - 6

Düzenlenen eğlencede konuşan Ürdün Kraliçesi Raina, kızını evlendirmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı - 7

Prenses İman'ın evlendiği Thermioti, 1994'te Venezuela'nın başkenti Karakas'ta doğdu. Yunan asıllı olan Thermioti, New York'ta yatırımcı olarak çalışıyor.

Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı - 8

Kral Abdullah'ın veliaht Prens Hüseyin ve Prenses İman dışında 23 ve 18 yaşında iki çocuğu daha bulunuyor.

Kralın kızına görkemli düğün: Televizyonlarda canlı yayınlandı - 9

Veliaht Prens Hüseyin de Suudi işadamının kızı Rajwa el Saif ile 1 Haziran'da evlenecek.

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