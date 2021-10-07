Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 11:07
İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan (IAA) yapılan açıklamada, David arkeolojik şehir alanına ve Tapınak Dağı'na bakan yapının kalıntılarında, MÖ 7. yüzyılın sonlarından kalma özel tuvalet kabini ortaya çıkarıldığı bildirildi.
IAA, tuvaletin , İsrail Asurlular tarafından işgal edilmeden önce Yehuda Krallığı döneminin son dönemindeki bir kraliyet mülkünde bulunduğunu aktardı.
Tuvaletin, taştan yontulmuş bir banyo içerisinde, derin bir tankın üzerine yontulmuş dikdörtgen bir kabinde olduğu aktarılırken yayımlanan yazıda, “Kireç taşından yapılmış tuvalet, ortasında bir delik bulunan rahat oturma için tasarlandı" ifadeleri yer aldı.
Arkeolojik alanda yapılan çalışma ile ilgili konuşan IAA kazı başkanı Yaakov Billig, antik dönemde özel tuvalet kabinlerinin çok nadir olduğunu ve sadece birkaç tane bulunduğunu söyledi.
Billig, "Aslında, o dönemde yalnızca zenginler tuvalet bedelini karşılayabilirdi" dedi.
İsrail Eski Eserler Kurumu, tuvaletin altındaki fosseptikte hayvan kemikleri ve çanak çömleklerin bulunduğunu, bunun da o dönemdeki insanların beslenme ve yaşam biçimlerinin yanı sıra eski hastalıklara da ışık tutabileceğini söyledi.
Daha geniş kazı alanında arkeologlar, dönemin tipik stilinde taş başlıklar ve pencereler için parmaklık olarak kullanılan küçük sütunlar keşfettiler.
Ekip ayrıca, tuvaletin yanında süs ağaçları, meyve ağaçları ve su bitkileri ile dolu bir bahçe olduğuna dair kanıtlar bulurken yapılan açıklamada sitede geniş bir saray olduğu izlenimini olduğunu aktarıldı.