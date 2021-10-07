İsrail Eski Eserler Kurumu, tuvaletin altındaki fosseptikte hayvan kemikleri ve çanak çömleklerin bulunduğunu, bunun da o dönemdeki insanların beslenme ve yaşam biçimlerinin yanı sıra eski hastalıklara da ışık tutabileceğini söyledi.

Daha geniş kazı alanında arkeologlar, dönemin tipik stilinde taş başlıklar ve pencereler için parmaklık olarak kullanılan küçük sütunlar keşfettiler.