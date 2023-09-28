Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi
Son yılların en sıcak yazlarından birini yaşayan İsviçre'de buzulların hacminin son 2 yılda yüzde 10 azaldığı tespit edildi. Sadece iki yıl içerisinde 1960-1990 yılları arasında olduğu kadar buz kaybedildiğini belirten araştırmacılar, küresel ısınmaya karşı uyardı.
İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu, mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklar ve eskiye kıyasla daha az kar yağması sebebiyle İsviçre Alplerindeki buzul erimesinin "ciddi derecede" hızlandığını bildirdi.