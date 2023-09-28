Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi

Son yılların en sıcak yazlarından birini yaşayan İsviçre'de buzulların hacminin son 2 yılda yüzde 10 azaldığı tespit edildi. Sadece iki yıl içerisinde 1960-1990 yılları arasında olduğu kadar buz kaybedildiğini belirten araştırmacılar, küresel ısınmaya karşı uyardı.

Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 1

İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu, mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklar ve eskiye kıyasla daha az kar yağması sebebiyle İsviçre Alplerindeki buzul erimesinin "ciddi derecede" hızlandığını bildirdi.

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Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 2

Komisyondan yapılan açıklamada, Avrupa'da en fazla buzula sahip İsviçre'de, 2022 ve 2023'te buzul hacminin yüzde 10 azaldığı ifade edildi.

Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 3

SON 2 YILDA 30 YILLIK BUZ KAYBI YAŞANDI

Sadece iki yıl içerisinde 1960-1990 yılları arasında olduğu kadar buz kaybedildiği vurgulanan açıklamada, bu dönemde buzul dillerinin çökmesinin birçok küçük buzulun erimesine yol açtığı belirtildi.

Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 4

AŞIRI SICAKLAR ERİMEYİ HIZLANDIRDI

Açıklamada, ciddi buz erimesinin, buzulların üzerine düşen ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmasından koruyan karın çok az yağmasından kaynaklandığı kaydedilirken, haziranda görülen aşırı sıcakların karların normalden 2-4 hafta önce erimesine neden olduğuna işaret edildi.

Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 5

İsviçre'nin sıcaklık ölçümlerinin başladığı 1864'ten bu yana "beşinci en sıcak yazını" yaşadığı, mevsim boyunca Alpler'in kuzeyinde iki, güneyinde de üç sıcak hava dalgasının görüldüğü bildirilmişti.

Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 6
Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 7
Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 8
Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 9
Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 10
Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 11
Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi - 12
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