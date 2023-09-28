Küresel ısınma alarmı: Son 2 yılda, 30 yıllık buz kütlesi kaybedildi

SON 2 YILDA 30 YILLIK BUZ KAYBI YAŞANDI

Sadece iki yıl içerisinde 1960-1990 yılları arasında olduğu kadar buz kaybedildiği vurgulanan açıklamada, bu dönemde buzul dillerinin çökmesinin birçok küçük buzulun erimesine yol açtığı belirtildi.