Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor

Sınırları İsrail, Ürdün ve Batı Şeria’da yer alan Lut Gölü’nde (Ölüdeniz) küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan görüntüleri Reuters paylaştı. Dünyanın en tuzlu göllerinden olan gölün çevresinde yapılan plansız yapılan tarım, çevre sorunları ve küresel ısınma nedeniyle her geçen gün su seviyesinin azaldığı belirtiliyor.

Haberler - ntv.com.tr 05.11.2021 - 08:19

Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 1

Dünyanın en tuzlu göllerinin başında gelen Lut Gölü’nde (Ölüdeniz) çekilen su seviyesinin görüntülerini İngiliz haber ajansı Reuters paylaştı.

Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 2

Küresel ısınmanın her geçen gün etkilerini daha da artırdığı gölde, su seviyelerinin gün geçtikçe azaldığı ortaya çıktı.

Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 3

Suların çekilmesiyle toprak alanlarının arttığı gölde, ziyaretçiler tuz oluşumunu keşfederken, hurma korusunun yer aldığı bölgede suların çekilmesi nedeniyle obruklar oluştu.

Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 4

Çekilen su seviyelerine rağmen turistler tarafından ilgi görmeye devam eden Lut Gölü’ne gelenler suya girerek yıkanmaya devam ediyor.

Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 5

Hükümet yetkilileri borular aracılığıyla gölü beslemeye çalışırken, her geçen gün artan sıcaklık, yapılan plansız tarım faaliyetleri ve çevresel sorunlar nedeniyle göldeki sorun gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 6

Gelen ziyaretçilerin de göl çevresinde attıkları çöpler dikkat çekerken, corona virüs pandemisinde hayatımıza giren bir maskenin tuzla kaplanması objektiflere yansıdı.

Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 7

LUT GÖLÜ'NDEN DİĞER KARELER..

Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 8
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 9
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 10
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 11
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 12
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 13
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 14
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 15
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 16
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 17
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 18
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 19
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 20
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 21
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 22
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 23
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 24
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 25
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 26
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 27
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 28
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 29
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 30
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 31
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 32
Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor - 33

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