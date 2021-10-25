Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları

Dünyanın dört bir tarafında son yıllarda hiç olmadığı kadar orman yangını, sel, fırtına, kuraklık ve daha nice afet meydana gelirken, Türkiye de konumu itibariyle riskli bir alanda yer alıyor. Ancak, küresel petrol ve enerji devleri kendi çıkarları doğrultusunda küresel ısınmanın bir yalan olduğu, doğal süreçlerden kaynaklandığı gibi yanlış argümanları öne sürmeye ve bunları yaymaya devam ediyor. Peki küresel ısınma neden gerçek ve bilim insanları niye bu konuda sürekli uyarı yayımlıyor? İşte küresel ısınma ile ilgili yaygın olarak kullanılan beş efsane ve bunları çürüten gerçek bilim...

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 12:36 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 12:37

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 1
İklim bilimi 150 yıldan daha eski ve muhtemelen modern bilimin en çok test edilen alanı... Ancak, enerji endüstrisi, siyasi lobiciler ve diğerleri, son 30 yılı küresel ısınmayı inkar etmekle ve insanlara bilimin gerçekliğine dair şüphe tohumları ekmekle geçirdiler. En son tahmin, dünyanın en büyük beş petrol ve gaz şirketinin iklim politikalarını kontrol etmek, geciktirmek veya engellemek için lobi faaliyetlerine her yıl yaklaşık 200 milyon dolar harcadığını gösteriyor.
Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 2
Bu organize ve düzenlenmiş iklimi bilimi inkarı, küresel sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılmasında hiçbir ilerleme yaşanmamasına neden oldu. Ta ki küresel bir iklim acil durumuyla karşı karşıya olduğumuz noktaya kadar.
Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 3
İşte küresel ısınmanın gerçekliğini inkar eden beş argüman ve doğruları...
Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 4

1. KÜRESEL ISINMA SADECE DOĞAL BİR DÖNGÜNÜN PARÇASI

Dünya'nın iklimi her zaman değişti, ancak paleoklimatoloji veya geçmiş iklimlerin incelenmesi, Sanayi Devriminin başlangıcından bu yana son 150 yılda meydana gelen değişikliklerin olağanüstü olduğunu ve doğal olamayacağını gösteriyor. Modelleme sonuçları, gelecekte tahmin edilen ısınmanın önceki 5 milyon yıl ile karşılaştırıldığında eşi görülmemiş olabileceğini ortaya koyuyor.
Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 5

“Doğal değişiklikler” argümanı, Dünya'nın ikliminin Küçük Buz Devri'nin (milattan sonra 1300-1850) daha soğuk sıcaklıklarından henüz sona erdiği  ve bugünkü sıcaklıkların Orta Çağ Sıcak Dönemi (milattan sonra  900-1300) ile gerçekten aynı olduğu hikayesiyle destekleniyor.  Sorun şu ki, hem Küçük Buz Devri hem de Orta Çağ Sıcak Dönemi küresel olarak gerçekleşmedi. Bu dönemdeki değişiklikler, kuzey-batı Avrupa, doğu Amerika, Grönland ve İzlanda'yı etkileyen bölgesel değişikliklerdi.

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 6

700 iklim kaydı kullanılarak yapılan bir araştırma, son 2000 yılda, tüm dünyada iklimin aynı anda ve aynı yönde değiştiği tek zamanın, yüzeyin yüzde 98'inden fazlasının değiştiği son 150 yıl olduğunu gösterdi.

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 7

2. KÜRESEL SICAKLIKTAKİ DEĞİŞİKLİKLER GÜNEŞ LEKELERİ/GALAKTİK KOZMİK IŞINLARDAN KAYNAKLANIYOR 

Güneş lekeleri, Güneş'in yüzeyinde yoğun manyetik aktivite ile meydana geliyor. Güneş lekelerinin Dünya'daki iklimi değiştirme gücü bulunuyor. Ancak uydulardaki sensörleri kullanan bilim insanları, 1978'den beri Güneş'in Dünya'ya çarpan enerjisinin miktarını kaydediyor  ve şimdiye kadar herhangi bir yükseliş eğilimi bulunmadı.  Dolayısıyla Güneş lekeleri küresel ısınmanın nedeni olamaz.

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 8

Galaktik kozmik ışınlar (GCR'ler) ise Güneş Sistemi’nin dışından kaynaklanan ve hatta uzak galaksilerden gelen yüksek enerjili radyasyonlara deniliyor. Bulutların tohumlanmasına veya “yapılmasına” yardımcı olabilecekleri öne sürülüyor. GCR'lerin Dünya'ya çarpmasının azalması daha az bulut anlamına geliyor. Bu durum ise daha az Güneş ışığının uzaya geri yansıması ve dünyanın daha çok ısınmasını beraberinde getiriyor.

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 9

Ancak, bilim insanlarına göre  bu fikirle ilgili iki sorun var. İlk olarak, bilimsel kanıtlar, GCR'lerin bulut tohumlamada çok etkili olmadığını gösteriyor.. İkincisi, son 50 yılda, GCR'lerin miktarı gerçekten arttı ve son yıllarda rekor seviyelere ulaştı. Bu fikir doğruysa, GCR'ler Dünya'yı soğutuyor olmalı.

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 10

3. KARBONDİOKSİT ATMOSFERİN KÜÇÜK BİR PARÇASI VE BÜYÜK BİR ISINMA ETKİSİNE NEDEN OLAMAZ

Araştırmacılar, bu argümanın yanlış olduğunu defalarca açıkladı. 1856'da ABD’li bilim insanı Eunice Newton Foote bir hava pompası, iki cam silindir ve dört termometre ile bir deney yaptı. Karbondioksit içeren ve Güneş ışığının önüne  yerleştirilen bir silindirin, normal hava içeren bir silindirden daha fazla ısıyı hapsettiğini ve daha uzun süre daha sıcak kaldığını görüldü. Bilim insanları,  bu deneyleri laboratuvarda ve atmosferde tekrarlayarak karbondioksitin sera etkisini tekrar tekrar gösterdiler.
Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 11

Bir şeyin çok küçük bir parçasını oluşturan bir maddenin,  fazla bir etkisi olamayacağına dair argümana gelince, bir yetişkini öldürmek için vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 0,0001'i kadar olan sadece 0,1 gram siyanür yeterli. . Bunu şu anda atmosferin yüzde 0.04'ünü oluşturan ve güçlü bir sera gazı olan karbondioksit ile karşılaştırın. Bu arada nitrojen, atmosferin yüzde 78'ini oluşturuyor ancak karbondioksit kadar sera etkisi yok.

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 12

4. BİLİM İNSANLARI KÜRESEL ISINMA OLDUĞUNU KANITLAMAK İÇİN VERİ SATLERİNİ MANİPÜLE EDİYOR

Bunun gerçekleşmesi gereken ölçeğe ulaşmak için 100'den fazla ülkede binlerce bilim insanını kapsayan bir komplo gerekiyor. Araştırmacılar, verileri her zaman düzeltir ve doğrular. Örneğin, ölçüm biçimleri değiştiği için tarihi sıcaklık kayıtlarının düzeltilmesi gerekiyor.
Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 13

1856 ve 1941 yılları arasında, deniz sıcaklıklarının çoğu, güvertede bir kova içinde çekilen deniz suyu kullanılarak ölçüldü. Tahtadan kanvas kovalara ve yelkenli gemilerden buharlı gemilere geçiş olduğu ve bu da geminin güvertesinin yüksekliğini değiştirdiği için ölçümler tutarlı değildi.
Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 14

1941'den beri, çoğu ölçüm geminin motor su girişlerinde yapıldı, bu nedenle buharlaşmadan kaynaklanan soğutma hesaba katılmadı.
Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 15

Ayrıca birçok kasaba ve şehrin genişlediğini ve böylece kırsal alanlarda bulunan meteoroloji istasyonlarının artık genellikle çevredeki kırsal alanlardan önemli ölçüde daha sıcak olan kentsel alanlarda bulunduğunun da hesaba katılması gerekiyor. Bu değişiklikler düzeltilmemiş olsaydı, Dünya'nın son 150 yıldaki ısınması, şu anda yaklaşık 1 derece olarak belirlenen  küresel ısınmadan çok daha büyük bir rakamı gösterirdi.

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 16

5. İKLİM MODELLERİ GÜVENİLMEZ VE KARBONDİOKSİTE KARŞI ÇOK HASSAS

Günümüzde, bulutların anlaşılması gibi belirli mekanizmalara yönelik olanlardan Dünya’nın gelecekteki iklimini tahmin etmek için kullanılan genel dolaşım modellerine (GCM'ler) kadar çok çeşitli iklim modelleri bulunuyor.

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 17

Dünyanın en seçkin üniversitelerinden mezun olan araştırmacılardan oluşan ekiplerin son çalışmalarıyla ortaya çıkan ve milyonlarca satırlık kod içeren GCM'leri oluşturup çalıştırdığı 20'den fazla büyük uluslararası merkez var. Bu modeller, iklimi yeniden yapılandırdıklarından emin olmak için tarihi ve paleoiklim verilerinin yanı sıra büyük volkanik patlamalar gibi yerel iklim olaylarına karşı sürekli olarak test ediliyor.

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 18

Çok karmaşık bir küresel iklim sistemini temsil ettikleri için tek bir model asla doğru kabul edilmiyor. Ancak birbirinden bağımsız olarak inşa edilmiş ve kalibre edilmiş çok sayıda farklı modele sahip olmak, modeller uyumlu olduğunda güven duyabileceği anlamına geliyor. 

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 19

Bununla birlikte, iklim modellerinin tamamı ele alındığında, karbondioksitin ikiye katlanmasının gezegeni 2, 4 ila 5 derece, ortalama 3,1 derece ısıtabileceğini gösteriyor. 

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 20
Tüm modeller, atmosfere fazladan karbondioksit eklendiğinde önemli miktarda ısınma gösteriyor. . Ayrıca, modellerin karmaşıklığındaki büyük artışa rağmen, tahmin edilen ısınmanın ölçeği, son 30 yılda çok benzer kalmıştı. Bu durum, farklı iklim modellerinin tutarlığını kanıtlıyor.
Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 21

Sonuç olarak, İklimi ısıtan ve soğutan doğal (güneş, volkanik, aerosoller ve ozon) ve insan kaynaklı (sera gazları ve arazi kullanımı değişiklikleri) unsurlarla ilgili tüm bilgiler birleştirildiğinde  son 150 yılda gözlemlenen ısınmanın yüzde 100'ünün insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı görülüyor.

Küresel ısınma neden gerçek? İklim değişikliğini inkar eden beş argüman ve doğruları - 22
Küresel ısınmanın sürekli olarak inkar edilmesi için hiçbir bilimsel destek bulunmuyor. Aşırı hava koşulları dünya genelinde giderek daha yaygın hale geldikçe, insanlar iklimin değiştiğini söylemek için bilim ainsanlarına  ihtiyaç duymadıklarının farkına varıyorlar: İlk elden görüyorlar ve deneyimliyorlar.

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